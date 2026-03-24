भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की महिला चयन समिति ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए टीम का चयन किया है। भारतीय महिला टीम का साउथ अफ्रीका दौरा 17 अप्रैल को डरबन में होने वाले पहले टी20 इंटरनेशल मैच से शुरू होगा।
भारत बनाम साउथ अफ्रीका महिला टी20 इंटरनेशनल सीरीज का अंतिम मैच 27 अप्रैल को बेनोई में खेला जाएगा। बीसीसीआई सचिव देवाजीत सैकिया की ओर से जारी बयान के अनुसार, भारतीय महिला टी20 टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर हैं, जबकि स्मृति मंधाना उनकी नायब होंगी।
अनुष्का शर्मा पहली बार राष्ट्रीय टीम में चुनी गईं
इसके अलावा टीम में शैफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा भी हैं। ऋचा घोष बतौर विकेटकीपर चुनी गईं हैं। उमा छेत्री बैक-अप विकेटकीपर होंगी। युवा ऑलराउंडर अनुष्का शर्मा को पहली बार राष्ट्रीय टीम में जगह मिली है।
22 साल की यह बैटिंग ऑलराउंडर ने इस साल विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) में सबको प्रभावित किया था। अनुष्का शर्मा ने डब्ल्यूपीएल में अपने पहले ही मैच में यूपी वॉरियर्स के खिलाफ तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 30 गेंद में 44 रन बनाए थे।
भारती फुलमाली की सात साल बाद वापसी
भारतीय टीम में 31 साल की भारती श्रीकृष्णा फुलमाली भी हैं। भारती फुलमाली ने अपना आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच नौ मार्च 2019 को गुवाहाटी में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। उस मैच में इंग्लैंड की महिला टी20 टीम एक रन से विजयी रही थी।
इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में छह विकेट पर 119 रन बनाए थे। भारतीय टीम 20 ओवर में छह विकेट पर 118 रन ही बना पाई थी। मध्यक्रम की बैटर भारती फुलमाली उस मैच में सिर्फ पांच रन ही बना पाईं थीं।
साउथ अफ्रीका दौरे के लिए भारतीय महिला टीम
हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), शैफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), अरुंधति रेड्डी, रेणुका ठाकुर, क्रांति गौड़, श्री चरणी, श्रेयंका पाटिल, काशवी गौतम, भारती फुलमाली, उमा छेत्री (विकेटकीपर), अनुष्का शर्मा।
भारत बनाम साउथ अफ्रीका महिला टी20 सीरीज का शेड्यूल
|मैच संख्या
|दिन
|दिनांक
|समय (भारतीय समयानुसार)
|मैदान
|पहला टी20 इंटरनेशल
|शुक्रवार
|17 अप्रैल 2026
|रात 09:30 बजे से
|डरबन
|दूसरा टी20 इंटरनेशल
|रविवार
|19 अप्रैल 2026
|शाम 05:30 बजे से
|डरबन
|तीसरा टी20 इंटरनेशल
|बुधवार
|22 अप्रैल 2026
|रात 9:30 बजे से
|जोहान्सबर्ग
|चौथा टी20 इंटरनेशल
|शनिवार
|25 अप्रैल 2026
|रात 9:30 बजे से
|जोहान्सबर्ग
|पांचवां टी20 इंटरनेशल
|सोमवार
|27 अप्रैल 2026
|शाम 05:30 बजे से
|बेनोई
ये खबरें भी पढ़ सकते हैं
IPL में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट वाले क्रिकेटरों में आंद्रे रसेल नंबर-1, भारतीयों में सहवाग शीर्ष पर, ये है पूरी लिस्ट
यशस्वी-वैभव ओपनर, रियान नंबर 4, 6.50 करोड़ी खिलाड़ी बाहर; पूर्व भारतीय ओपनर ने चुनी राजस्थान की प्लेइंग 11