भारतीय महिला टीम का साउथ अफ्रीका दौरे के लिए टेस्ट, वनडे और टी20 सीरीज के लिए सोमवार (9 नवंबर) को ऐलान हो गया। स्मृति मंधाना की अगुआई वाली टीम में चोट से उबरने के बाद जेमिमा रोड्रिग्स की तीनों स्क्वाड में वापसी हो गई है। 9 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच एक टेस्ट, तीन वनडे और तीन टेस्ट मैच खेले जाएंगे।

इस बीच श्रेयंका पाटिल को दौरे के टी20 सीरीज से बाहर कर दिया गया है। टीम में दीप्ति शर्मा, श्री चरणी और प्रेमा रावत के रूप में स्पिन विकल्प मौजूद होने के कारण पाटिल का चयन नहीं हुआ। जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज में डेब्यू करने वालीं तेज गेंदबाज जिंतिमानि कलिता को भी टी2- टीम से बाहर रखा गया है। हालांकि, वह वनडे टीम में अपनी जगह बनाए रखने में कामयाब रहीं और उन्हें टेस्ट टीम में भी शामिल किया गया है।

भारत की टेस्ट टीम

स्मृति मंधाना (कप्तान), शेफाली वर्मा, प्रतिका रावल, हरमनप्रीत कौर, जेमिमा रोड्रिग्स, हरलीन देयोल, ऋचा घोष (विकेटकीपर), यास्तिका भाटिया (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा (उप-कप्तान) श्री चरणी, स्नेह राणा, क्रांति गौर, नंदनी शर्मा, जिन्तिमनी कलिता, सयाली सतघरे।

भारत की एकदिवसीय टीम

स्मृति मंधाना (कप्तान), शेफाली वर्मा, प्रतिका रावल, हरमनप्रीत कौर, जेमिमा रोड्रिग्स, हरलीन देयोल, ऋचा घोष (विकेटकीपर), यास्तिका भाटिया (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा (उप-कप्तान), श्री चरणी, वैष्णवी शर्मा, क्रांति गौर, नंदनी शर्मा, जिन्तिमनी कलिता, सयाली सतघरे।

भारत की टी20 टीम

स्मृति मंधाना (कप्तान), शेफाली वर्मा (उप-कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर, निकी प्रसाद, ऋचा घोष (विकेटकीपर), जी. कमलिनी (विकेटकीपर), अनुष्का शर्मा, दीप्ति शर्मा, श्री चरणी, प्रेमा रावत, अमनजोत कौर, क्रांति गौर, नंदनी शर्मा, रेणुका सिंह ठाकुर, अरुंधति रेड्डी, सयाली सतघरे।

भारत बनाम साउथ अफ्रीका शेड्यूल

क्रम दिन तारीख मैच वेन्य 1 बुधवार 09-दिसंबर-26 टेस्ट गकेबरहा 2 बुधवार 16-दिसंबर-26 पहला वनडे पार्ल 3 शनिवार 19-दिसंबर-26 दूसरा वनडे केप टाउन 4 मंगलवार 22-दिसंबर-26 तीसरा वनडे ब्लूमफोनटेन 5 शनिवार 26-दिसंबर-26 पहला टी20 अंतरराष्ट्रीय बेनोनी 6 मंगलवार 29-दिसंबर-26 दूसरा टी20आई पोटचेफस्ट्रूम 7 बुधवार 30-दिसंबर-26 तीसरा टी20आई पोटचेफस्ट्रूम

जब ऑस्ट्रेलिया पर लगा धोखे का दाग

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम 8 साल बाद साउथ अफ्रीका दौरे पर टेस्ट सीरीज खेलने गई है। आखिरी बार 2018 में ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका का दौरा किया था। वह दौरा विवादों और रोमांच भरपूर रहा था, लेकिन उसे याद बॉल-टैम्परिंग की घटना के लिए किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया को 2021 में भी साउथ अफ्रीका का दौरा करना था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसे रद्द कर दिया गया था। पूरी खबर पढ़ें।