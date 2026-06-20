महिला टी20 विश्व कप में रविवार (21 जून) को भारतीय टीम का मुकाबला साउथ अफ्रीका से होगा। भारतीय टीम यह मैच जीतती है तो सेमीफाइनल में पहुंचने की उसकी राह आसान हो जाएगी। पाकिस्तान और नीदरलैंड्स को हराकर ग्रुप ए में भारत शीर्ष पर है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ यह मैच भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर के लिए ऐतिहासिक होगा।
हरमन का यह 200वां टी20 इंटरनेशनल मैच होगा। वह टी20 इंटरनेशनल में मैच का दोहरा शतक लगाने वालीं दुनिया की पहली क्रिकेटर बनेंगी। महिला क्रिकेट ही नहीं पुरुष क्रिकेट में भी किसी खिलाड़ी ने 200 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेले हैं। पुरुष टी20 में आयरलैंड के पॉल स्टार्लिंग ने सबसे ज्यादा 163 मैच खेले हैं।
पुरुष क्रिकेट में केवल 5 खिलाड़ियों ने 150 से ज्यादा मैच खेले
भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने 159 मैच खेले है। पुरुष क्रिकेट में केवल 5 खिलाड़ियों ने 150 से ज्यादा मैच खेले हैं। आयरलैंड के जॉर्ज डॉकरेल ने 157, इंग्लैंड के जोस बटलर ने 155 और अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी ने 152 मैच खेले हैं। महिला क्रिकेट में 11 खिलाड़ियों ने 150 या उससे ज्यादा मैच खेले हैं। न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स ने 184, इंग्लैंड की डेन वायट ने 182, ऑस्ट्रेलिया की एलिसा पेरी ने 168 और भारतीय ओपनर स्मृति मंधाना ने 168 मैच खेले हैं।
न्यूजीलैंड-आयरलैंड मैच के बाद अंकतालिका
महिला वनडे वर्ल्ड कप 2026 में न्यूजीलैंड और आयरलैंड के बीच ग्रुप बी के मुकाबले में न्यूजीलैंड को जीत मिली और इस टीम ने अंकतालिका में अपना खाता भी खोला। वहीं टॉप-5 बैटर्स की लिस्ट में मंधाना अभी सबसे आगे चल रही हैं जबकि गेंदबाजों में श्रीचरणी टॉप पर हैं। पूरी खबर पढ़ें।