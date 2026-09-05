महिला एशिया कप में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ग्रुप ए में है और अब भारत को अपना तीसरा लीग मैच पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ खेलना है। ये मैच शनिवार को खेला जाएगा और इस मैच की शुरुआत भारतीय समय के मुताबिक रात 8.00 बजे से होगी। भारत इससे पहले अपने दोनों लीग मैच जीत चुका है और टीम इंडिया की नजर अब जीत की हैट्रिक पर होगी।

भारत ने महिला एशिया कप 2026 के अपने पहले लीग मैच में थाईलैंड को हराया था और फिर हांगकांग को हराकर लगभग सेमीफाइनल में जगह बना ली थी। भारत अगर पाकिस्तान को हरा देता है तो फिर उसका सेमीफाइनल में पहुंचना पक्का हो जाएगा। लगातार दो जीत के बाद भारतीय टीम का आत्मविश्वास सातवें आसमान पर है और पाकिस्तान के खिलाफ भी हरमनप्रीत कौर की सेना जीत के लिए पूरा दम लगाएगी।

भारत की प्लेइंग इलेवन में बदलाव की संभावना कम

पाकिस्तान के खिलाफ जीत के लिए भारत को अपनी बेस्ट प्लेइंग इलेवन का साथ मैदान पर उतरना होगा। हालांकि भारतीय टीम लगातार जीत रही है ऐसे में ऐसा लगता नहीं है कि टीम इंडिया अपनी प्लेइंग इलेवन में कोई छेड़छाड़ करेगी। भारत के लिए पारी की शुरुआत करने की जिम्मेदारी स्मृति मंधाना और शैफाली वर्मा के हाथों में होगी। मंधाना गजब की लय में हैं और उन्होंने पिछले मैच में यानी हांगकांग के खिलाफ शतकीय पारी भी खेली थी। मंधाना से पाकिस्तान के खिलाफ अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी।

भारतीय प्लेइंग इलेवन में मध्यक्रम में बल्लेबाजी में प्रतिका रावल, कप्तान हरमनप्रीत कौर, भारती फुलमाला और ऋचा घोष होंगी। ऋचा टीम में फिनिशर की भूमिका में होंगी जबकि दीप्ति शर्मा टीम में ऑलराउंर की हैसियत से शामिल होंगी। गेंदबाजी की जिम्मेदारी प्रेमा रावत, नंदनी शर्मा, श्री चरणी, क्रांति गौड़ पर होगी। भारत ने 2 मैच खेले हैं और दोनों जीतकर 4 अंक के साथ अंकतालिका में पहले स्थान पर है जबकि पाकिस्तान ने एक मैच खेला है और उसमें जीत हासिल करके 2 अंक के साथ अंकतालिका में दूसरे नंबर पर है।

पाकिस्तान के खिलाफ मैच के लिए भारतीय महिला टीम की संभावित प्लेइंग इलेवन

स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, प्रतिका रावल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, प्रेमा रावत, नंदनी शर्मा, श्री चरणी, क्रांति गौड़।

स्मृति मंधाना नंबर 1, शैफाली से आगे हरमनप्रीत कौर; T20I में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली टॉप-10 भारतीय महिला बैटर

महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली महिला बल्लेबाजों ने स्मृति मंधाना पहले स्थान पर हैं जिन्होंने इतने छक्के लगाए हैं। दूसरे नंबर पर टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर मौजूद हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)