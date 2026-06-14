महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के छठे मुकाबले में रविवार (14 जून) को भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। यह मुकाबला बर्मिंघम के एजबेस्टन में खेला जाएगा। इस मुकाबले के लिए अगर भारतीय प्लेइंग 11 की बात करें तो काफी हद तक तस्वीर साफ नजर आ रही है। ओपनिंग की जिम्मेदारी शेफाली वर्मा और उपकप्तान स्मृति मंधाना के कंधों पर होगी। जबकि विकेटकीपर की पहली पसंद ऋचा घोष होंगी।

यानी यास्तिका भाटिया की जगह बनना मुश्किल लग रहा है। क्योंकि नंबर 3 पर जेमिमा रोड्रिग्स, नंबर 4 पर कप्तान हरमनप्रीत कौर खेलती नजर आ सकती हैं। इसके बाद मध्यक्रम में ऋचा, दीप्ति शर्मा और श्रेयांका पाटिल मौजूद हैं। भारती फूलमाली की जगह बनना भी प्लेइंग 11 में मुश्किल नजर आ रहा है। पेस गेंदबाजी की कमान क्रांति गौड़, रेणुका सिंह ठाकुर संभाल सकती हैं। जबकि युवा स्टार नंदनी शर्मा तीसरी पेसर हो सकती हैं।

राधा-अरुंधति को भी करना पड़ सकता है इंतजार

टीम के लिए स्पिन विभाग में प्रमुख भूमिका दीप्ति शर्मा, श्री चरणी और श्रेयांका संभाल सकती हैं। चौथी स्पिनर की जरूरत पड़ी को वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल की स्टार शेफाली वर्मा और खुद कप्तान हरमनप्रीत कौर भी मौजूद हैं। ऐसे में राधा यादव और पेसर अरुंधति रेड्डी को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ सकता है।

भारत की संभावित प्लेइंग 11

स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, श्रेयांका पाटिल, श्री चरणी, क्रांति गौड़, नंदिनी शर्मा, रेणुका सिंह ठाकुर।

पाकिस्तान की संभावित प्लेइंग 11

मुनीबा अली (विकेटकीपर), गुल फिरोजा, आयशा जाफर, आलिया रियाज, फातिमा सना (कप्तान), सायरा जबीन, नतालिया परवेज, तुबा हसन, सादिया इकबाल, डायना बेग, नाशरा संधू।

भारत और पाकिस्तान की महिला टीमों के टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड

भारतीय महिला टीम: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेटकीपर), यास्तिका भाटिया, दीप्ति शर्मा, श्रेयांका पाटिल, श्री चरणी, क्रांति गौड़, नंदिनी शर्मा, रेणुका सिंह ठाकुर, राधा यादव, अरुंधति रेड्डी।

पाकिस्तान महिला टीम: फातिमा सना शेख (कप्तान), आयशा जफर, अयमान फातिमा, इरम जावेद, मुनीबा अली सिद्दीकी, आलिया रियाज, नतालिया परवेज, सायरा जबीन, डायना बेग, गुल फिरोजा, नशरा संधू, रामीन शमीम, सादिया इकबाल, तस्मिया रुबाब, तूबा हसन।

IND vs PAK: अब महिला टी20 वर्ल्ड कप में ‘हैंडशेक’ पर होगा विवाद? कप्तान हरमनप्रीत कौर ने दिया सटीक जवाब

महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला 14 जून को बर्मिंघम में खेला जाएगा। इस मैच से पहले हैंडशेक पर फिर से चर्चा शुरू हो गई है। मैच से पहले इससे जुड़े सवाल का कप्तान हरमनप्रीत कौर ने जवाब भी दिया है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





