महिला एशिया कप 2026 में शनिवार (5 सितंबर) को पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने इतिहास रच दिया। वह 150 टी20 इंटरनेशनल मैच में कप्तान के तौर पर उतरीं। महिला या पुरुष क्रिकेट में वह यह उपलब्धि हासिल करने वालीं पहली क्रिकेटर बन गईं। दूसरे नंबर पर श्रीलंका की कप्तान चमारी अटापट्टू हैं। उन्होंने 121 मैच में कप्तानी की है।

ऑस्ट्रेलिया की मेग लेनिंग ने 100 मैचों में कप्तानी की है। पुरुष क्रिकेट में किसी खिलाड़ी ने 100 मैचों में कप्तानी नहीं की है। नामीबिया के ग्रेहार्ड इरास्मस ने 91 मैचों में कप्तानी की है। आईसीसी के फुल मेंबर्स की बात करें तो पाकिस्तान के बाबर आजमन ने 85 और ऑस्ट्रेलिया के एरोन फिंच ने 76 मैचों में कप्तानी की है। भारत के लिए महेंद्र सिंह धोनी ने 72 मैचों में कप्तानी की है।

हरमनप्रीत कौर ने क्या कहा?

हरमनप्रीत कौर ने इस खास उपलब्धि पर कहा, ‘बहुत बड़ी उपलब्धि। लेकिन जरूरी यह है कि आप मैदान पर आनंद लेते रहें और यही जरूरी है। मैं यही करने की कोशिश करती हूं।’ भारत-पाकिस्तान मुकाबले की बात करें तो दोनों टीमों ने प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया।

भारत की प्लेइंग XI

स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, प्रतीक रावल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, प्रेमा रावत, नंदनी शर्मा, श्री चरणी, क्रांति गौड़।

पाकिस्तान की प्लेइंग XI

मुनीबा अली (विकेटकीपर), शवाल जुल्फिकार, गुल फिरोजा, आयशा जफर, सदफ शमास, फातिमा सना (कप्तान), उम्म-ए-हानी, आयमान फातिमा, तुबा हसन, नशरा संधू, सादिया इकबाल।

T20I में सबसे ज्यादा 50+ पारी खेलने वाले टॉप-8 भारतीय

पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ अगर स्मृति मंधाना ने 50 से ज्यादा का स्कोर बनाया तो वो इस मामले में रोहित शर्मा से आगे निकल जाएंगी यानी हिटमैन का रिकॉर्ड तोड़ देंगी। पूरी खबर पढ़ें।