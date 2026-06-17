भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने स्मृति मंधाना 74 रन और शैफाली वर्मा 55 रन के बीच पहले विकेट के लिए 115 रन की साझेदारी की मदद से बुधवार (17 जून) को महिला टी20 विश्व कप के ग्रुप मैच में नीदरलैंड्स के खिलाफ पांच विकेट पर 209 रन बनाए। महिला टी20 विश्व कप में पहली बार भारतीय टीम ने 200 से ज्यादा रन बनाए। महिला टी20 विश्व कप में के इतिहास में यह तीसरा सबसे ज्यादा स्कोर है।

IND W vs NED W T20 World Cup Match LIVE Score: Watch Here

इंग्लैंड के नाम सबसे बड़ा स्कोर है। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 2026 में ही 1 विकेट पर 219 रन बनाए। 2023 में इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेट पर 213 रन बनाए थे। भारत ने महिला टी20 में पांचवीं बार 200 से ज्यादा का स्कोर बनाया। उसका सर्वोच्च स्कोर 2 विकेट पर 221 रन है। उसने 2025 में श्रीलंका के खिलाफ त्रिवेंद्रम में बनाए थे। 4 विकेट पर 217 रन उन्होंने 2024 में वेस्टइंडीज के खिलाफ मुंबई में बनाए थे।

भारतीय महिला क्रिकेट टीम — T20I भारतीय महिला टीम का T20I में धमाका: पांच बार 200 पार स्रोत: ESPNcricinfo / ICC IND-W के 200+ स्कोर WC टॉप 5 स्कोर मुख्य तथ्य रिकॉर्ड T20I में पांच बार 200 पार — नई ऊंचाई भारतीय महिला टीम ने T20I क्रिकेट में पांच बार 200 या उससे अधिक रन बनाए हैं। 2025 में श्रीलंका के खिलाफ तिरुवनंतपुरम में बनाया 221/2 अब तक का सर्वोच्च स्कोर है। इनमें से 209/5 (बनाम नीदरलैंड्स, 2026) महिला T20 विश्व कप में भी IND-W का सर्वोच्च स्कोर है। IND-W — T20I में 200 या उससे अधिक स्कोर 1 221 2 217 3 210 4 209 5 201 WC बैज = महिला T20 विश्व कप में बनाया गया स्कोर। 209/5 IND-W का WC सर्वोच्च T20I स्कोर भी है। विश्व कप WC में ENG-W शीर्ष पर, IND-W दो बार टॉप 5 में महिला T20 विश्व कप के इतिहास के पांच सर्वोच्च स्कोरों में इंग्लैंड महिला टीम दो बार और भारतीय महिला टीम दो बार शामिल है। 2026 में ENG-W ने 219/1 बनाकर WC का सर्वोच्च टीम स्कोर दर्ज किया। महिला T20 विश्व कप — सर्वोच्च टीम स्कोर टॉप 5 1 219 2 213 3 209 4 195 5 194 हाइलाइट की गई पंक्तियां IND-W के स्कोर हैं। IND-W का 209/5 (2026) उनका WC सर्वोच्च T20I स्कोर भी है। मुख्य तथ्य चार अहम रिकॉर्ड — एक नजर में भारतीय महिला टीम ने T20I क्रिकेट में लगातार बड़े स्कोर बनाकर यह साबित किया है कि वे अब वैश्विक मंच पर सबसे खतरनाक बल्लेबाजी इकाइयों में से एक हैं। 209/5 वह स्कोर है जो T20I और WC दोनों सूचियों में दर्ज है। 221/2 IND-W का सर्वोच्च T20I स्कोर बनाम SL-W, 2025 209/5 WC में IND-W का सर्वोच्च स्कोर हेडिंग्ले, 2026 2 WC टॉप 5 में IND-W की entries 209/5 और 194/5 209/5 T20I और WC दोनों सूचियों में एकमात्र साझा स्कोर दोहरा रिकॉर्ड IND-W के पांचों 200+ T20I स्कोर 2024 से 2026 के बीच आए हैं — यह भारतीय महिला बल्लेबाजी के नए युग का प्रमाण है। स्रोत: ESPNcricinfo / ICC — महिला T20I और T20 विश्व कप आंकड़े Jansatta InfoGenIE

मंधाना-शैफाली की शानदार पारी

मंधाना ने 47 गेंद की पारी के दौरान 11 चौके और एक छक्का जड़ा जबकि शैफाली ने 38 गेंद की पारी में 10 चौके जमाए। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष 20 रन और दीप्ति शर्मा 10 रन बनाकर नाबाद रहीं। उनके अलावा जेमिमा रोड्रिग्स ने 19 रन का योगदान दिया। नीदरलैंड्स के लिए कैरोलिन डि लांगे ने दो जबकि इरिस ज्विलिंग, हीथर सिगर्स और मारथे वान डेन राड ने एक एक विकेट लिया।