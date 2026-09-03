महिला एशिया कप 2026 के दूसरे मुकाबले में भारतीय उपकप्तान और स्टार बैटर स्मृति मंधाना ने बेहतरीन शतक जड़ा। उनका टी20 इंटरनेशनल में यह दूसरा शतक था। इसी के साथ उन्होंने मिताली राज के एक वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। उनके नाम अब महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन दर्ज हो गए हैं। उन्होंने मिताली के 10868 रन के रिकॉर्ड को अपने 302वें इंटरनेशनल मैच में तोड़ा।
मिताली राज ने अपने इंटरनेशनल करियर में 333 मैच खेलते हुए 10868 रन बनाए थे। वहीं स्मृति ने अपने करियर के 302वें मैच में यह उपलब्धि हासिल कर ली। अब महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में वह सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बैटर हैं। इस मामले में तीसरे नंबर पर हैं सूजी बेट्स। महिला एशिया कप में भी स्मृति सबसे ज्यादा 18 शतक लगाने वाले खिलाड़ी बनीं। इस दौरान उन्होंने मिताली राज के महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा फिफ्टी प्लस स्कोर की भी बराबरी की।
स्मृति मंधाना ने इस मुकाबले में 64 गेंद पर 124 रन बनाए। इस पारी में उनके बल्ले से 14 चौके और 7 छक्के निकले। उन्होंने इस दौरान रिकॉर्ड की झड़ी लगा दी। उन्होंने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। सबसे बड़ा तो वर्ल्ड रिकॉर्ड था जो उन्होंने तोड़ा और मिताली को पीछे छोड़ा। वहीं भारत के लिए महिला टी20 इंटरनेशनल की भी वह टॉप स्कोरर बनीं। एशिया कप में भी सबसे बड़ी पारी खेलनी वाली महिला क्रिकेटर वह बनीं।
महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी
- 10880* रन: स्मृति मंधाना
- 10868 रन: मिताली राज
- 10740 रन: सूजी बेट्स
- 10273 रन: शार्लेट एडवर्ड्स
- 10007 रन: स्टेफनी टेलर
महिला टी20 एशिया कप में सबसे बड़ी पारी खेलने वाली बैटर्स
- 124 रन: स्मृति मंधाना (IND-W) vs HKG-W, दुबई, 2026
- 119* रन: चमारी अट्टापट्टू (SL-W) vs MAS-W, डाम्बुला, 2024
- 97* रन: मिताली राज (IND-W) vs MAS-W, कुआलालंपुर, 2018
- 81 रन: हर्शिता समराविक्रमा (SL-W) vs THA-W, सिल्हट, 2022
- 81 रन: शेफाली वर्मा (IND-W) vs NEP-W, डाम्बुला, 2024
महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर बनाने वाली बैटर्स
- 93 : मिताली राज
- 93 : स्मृति मंधाना
- 80 : शार्लेट एडवर्ड्स
- 79 : सूजी बेट्स
- 74 : स्टेफनी टेलर
- 74 : लॉरा वोल्वार्ट
भारत ने बनाए 5 विकेट पर 193 रन
भारतीय टीम इस मुकाबले में टॉस हारकर पहले खेलने उतरी। भारत ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 193 रन बनाए। इसमें से अकेले 124 रन स्मृति मंधाना के थे। उनके अलावा 17 गेंद पर 28 रन शेफाली वर्मा ने बनाए। उनके और स्मृति के बीच पहले विकेट के लिए 74 रन की साझेदारी हुई। हांगकांग चीन को जीत के लिए 194 रन का लक्ष्य मिला।
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