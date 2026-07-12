England Women vs India Women: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बल्लेबाज यास्तिका भाटिया ने वो कमाल कर दिखाया जो भारत की तरफ से टेस्ट क्रिकेट इतिहास में किसी भी महिला खिलाड़ी ने नहीं किया था। यास्तिका ने इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट मैच की दूसरी पारी में शतक लगाते हुए इतिहास रच दिया और इस ऐतिहासिक मैदान पर शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल किया।

यास्तिका भाटिया ने रचा इतिहास

यास्तिका भाटिया ने इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट मैच की दूसरी पारी में अपना शतक 145 गेंदों पर पूरा किया। वहीं उन्होंने दूसरी पारी में 158 गेंदों पर 14 चौकों की मदद से 113 रन की पारी खेली। यास्तिका ने दूसरी पारी में दूसरे विकेट के लिए स्मृति मंधाना के साथ मिलकर 73 रन की साझेदारी की जबकि उन्होंने 5वें विकेट के लिए दीप्ति शर्मा के साथ 52 रन की अर्धशतकीय साझेदारी भी की। ये यास्तिका के टेस्ट क्रिकेट करियर का पहला शतक भी रहा जो उन्होंने अपने तीसरे टेस्ट मैच में हासिल किया था साथ ही ये टेस्ट में उनके करियर का बेस्ट स्कोर भी रहा।

यास्तिका ने तोड़ा संध्या अग्रवाल का रिकॉर्ड

यास्तिका अग्रवाल ने लॉर्ड्स टेस्ट की तीसरी पारी में 113 रन बनाए और भारत की तरफ से महिला टेस्ट की तीसरा या चौथी पारी में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी भी बन गईं। उन्होंने संध्या अग्रवाल का रिकॉर्ड तोड़ दिया जिन्होंने साल 1985 में लखनऊ में न्यूजीलैंड महिला टीम के खिलाफ 98 रन की पारी खेली थी।

भारत के लिए महिला टेस्ट की तीसरी/चौथी पारी में सबसे ज्यादा स्कोर

113 रन – यास्तिका भाटिया बनाम ENG-W, लॉर्ड्स, 2026

98 रन – संध्या अग्रवाल बनाम NZ-W, लखनऊ, 1985

83 रन- संध्या अग्रवाल बनाम AUS-W, वानखेड़े, 1984

80* रन – स्नेह राणा बनाम ENG-W, ब्रिस्टल, 2021

75 रन – गार्गी बनर्जी बनाम ENG-W, ब्लैकपूल, 1986

72 रन – गार्गी बनर्जी बनाम AUS-W, वानखेड़े, 1984

लॉर्ड्स में शतक लगाने वाली 11वीं भारतीय खिलाड़ी बनीं यास्तिका

यास्तिका भाटिया लॉर्ड्स में बेशक शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनीं, लेकिन ओवरऑल वो भारत की तरफ से ऐसा करने वाली 11वीं क्रिकेटर बनीं। इससे पहले 10 पुरुष क्रिकेटर लॉर्ड्स में शतक लगा चुके हैं। लॉर्ड्स में भारत की तरफ से सबसे पहला शतक 1952 में वीनू मांकड़ ने लगाई थी और 184 रन की पारी खेली थी जबकि दिलीप वेंगसकर ने इस मैदान पर सबसे ज्यादा 3 बार भारत के लिए शतक लगा चुके हैं।

लॉर्ड्स में टेस्ट शतक बनाने वाले भारतीय

184 रन – वीनू मांकड़, 1952

103 रन – दिलीप वेंगसरकर, 1979

113 रन – गुंडप्पा विश्वनाथ, 1979

157 रन – दिलीप वेंगसरकर, 1982

126*रन – दिलीप वेंगसरकर, 1986

100 रन – रवि शास्त्री, 1990

121 रन – मोहम्मद अजहरुद्दीन, 1990

131रन – सौरव गांगुली, 1996

109रन – अजीत अगरकर, 2002

103 रन – राहुल द्रविड़, 2011

103 रन – अजिंक्य रहाणे, 2014

129 रन – केएल राहुल, 2021

100 रन – केएल राहुल, 2025

113 रन – यास्तिका भाटिया, 2026

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