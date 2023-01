India Women Under 19s vs England Under 19s Live Cricket Score: आईसीसी अंडर-19 टी20 महिला विश्व कप फाइनल के पहले संस्करण में भारत और इंग्लैंड की टीमें आमने-सामने हैं। अंडर-19 टी20 महिला वर्ल्ड कप में अपने अब तक के सफर में विस्फोटक बैटर शेफाली वर्मा की अगुआई वाली भारतीय टीम ने सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही हार झेली है। दूसरी ओर, इंग्लैंड की टीम टूर्नामेंट में अब तक अपराजेय है। ऐसे में दोनों ही टीमों में कांटे की टक्कर को देखने को मिल सकती है। भारत ने सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ 8 विकेट से जीत हासिल की थी। उस मैच में भारतीय बॉलर्स ने विपक्षी टीम को नौ विकेट पर 107 रन ही बनाने दिए। लेग स्पिनर पार्श्वी चोपड़ा ने 20 रन देकर तीन विकेट चटकाए, जबकि शेफाली ने 4 ओवर में महज 4 रन दिए और एक विकेट भी झटका था। श्वेता सहरावत के नाबाद 61 रन से भारत ने 14.2 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया था।

Live Updates

IND W vs NZ W, T20 World Cup Final Live Score: भारतीय महिला टीम अब तक किसी भी स्तर पर विश्व कप ट्रॉफी नहीं जीत पाई है।