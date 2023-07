IND w vs BAN w: फरगाना हक ने शतक लगाकर रचा इतिहास, बांग्लादेश ने महिला वनडे में बनाया अपना दूसरा सबसे बड़ा स्कोर

फरगाना हक से पहले महिला क्रिकेट वनडे में सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत स्कोर 75 रन था, जो सलमा खातून और रुमाना अहमद ने बनाया था। फरगना ने 52 पारियों में 24.10 की औसत से 1133 रन बनाए हैं। उनका पिछला सर्वश्रेष्ठ स्कोर 71 था।

फरगाना हक ने भारतीय महिला टीम के खिलाफ तीसरे वनडे में शतक जड़ इतिहास रचा। (फोटो – ICC)

फरगाना हक ने 22 जुलाई 2023 (शनिवार) को ढाका में भारत के खिलाफ तीसरे वनडे में शतक जड़कर इतिहास रच दिया। वह महिला एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में शतक बनाने वाली पहली बांग्लादेशी बल्लेबाज बन गईं। अपनी टीम के लिए पारी की शुरुआत करते हुए फरगाना पूरे 50 ओवर तक क्रीज पर रहीं और 160 गेंदों पर 107 रन बनाए। उनकी पारी के बदौलत बांग्लादेश ने 50 ओवरों में 225 रन का स्कोर खड़ा कर दिया। यह महिला एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। फरगाना हक से पहले महिला क्रिकेट वनडे में सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत स्कोर 75 रन था, जो सलमा खातून और रुमाना अहमद ने बनाया था। फरगना ने 52 पारियों में 24.10 की औसत से 1133 रन बनाए हैं। उनका पिछला सर्वश्रेष्ठ स्कोर 71 था। वनडे क्रिकेट में बांग्लादेश महिला क्रिकेट टीम का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 7 विकेट पर 234 रन है। टीम ने 14 मार्च 2022 को पाकिस्तान के खिलाफ यह स्कोर बनाया था। भारत के खिलाफ पिछला सर्वोच्च स्कोर 9 विकेट पर 194 रन था। अहमदाबाद में 8 अप्रैल 2013 को उसने यह स्कोर खड़ा किया था। बांग्लादेश की शानदार शुरुआत पहले बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश की शुरुआत शानदार रही और ओपनर बल्लेबाज शमिमा सुल्ताना और फरगाना हक न भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। सुल्ताना ने 26वें ओवर में अपना अर्धशतक पूरा किया। दोनों ने पहले विकेट के लिए 93 रन की साझेदारी को स्नेह राणा ने शमीमा सुल्ताना को 52 रन पर आउट कर दिया। Also Read INDW vs BANW: भारतीय महिला टीम के पास 6 महीने से हेड कोच नहीं, स्मृति मंधाना बोलीं- कभी-कभी इससे भी मिलता है फायदा निगार सुल्ताना को स्नेह राणा ने आउट किया इसके बाद निगार सुल्ताना बल्लेबाजी करने आईं। निगार और हक की जोड़ी ने शानदार ढंग से स्ट्राइक रोटेट की और भारतीय गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। हक ने खेल के 32वें ओवर में अपना अर्धशतक पूरा किया। निगार सुल्ताना को 41वें ओवर में स्नेह राणा ने 24 रन पर आउट कर दिया। आक्रामक रुख बरकरार रखते हुए हक ने नाबाद पारी खेली और अपनी टीम को 225/4 के स्कोर तक पहुंचाया।

