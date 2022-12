IND w Team Announced for T20 Series vs AUS w: इंडियन वुमेंस क्रिकेट टीम (Indian Women’s Cricket Team) की ऑलराउंड पूजा वस्त्राकर (Pooja Vastrakar) 9 दिसंबर से मुंबई में ऑस्ट्रेलिया (IND w vs AUS w) के खिलाफ शुरू हो रही पांच मैचों की टी20 सीरीज (T20 Series) से बाहर हो गई हैं। इस बीच स्नेह राणा (Sneh Rana) को टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। वह एशिया कप में विजेता टीम का हिस्सा थीं। वहीं अनकैप्ड बाएं हाथ की तेज गेंदबाज अंजलि सरवानी (Anjali Sarvani) को चुना गया है और ऑलराउंडर देविका वैद्य (Devika Vaidya) की चार साल से अधिक समय के बाद टीम में वापसी हुई है।

पूजा वस्त्राकर (Pooja Vastrakar) को लेकर बीसीसीआई (BCCI) सचिव जय शाह (Jay Shah) ने बयान में कहा, “पूजा ने रायपुर में महिला टी20 चैलेंजर में भारत सी टीम का नेतृत्व किया था। वह चोट के कारण बाहर हो गईं और चयन के लिए उनके नाम पर विचार नहीं किया गया।” आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) की बाएं हाथ की तेज गेंदबाज अंजलि सरवानी (Anjali Sarvani) ने पिछले महीने की शुरुआत में महिला चैलेंजर (Women’s T20 Challenger) में शानदार प्रदर्शन किया था।

पूनम यादव (Poonam Yadav) की अगुआई वाली इंडिया ए (India A) के लिए अंजलि सरवानी (Anjali Sarvani) ने इंडिया डी (India D) के खिलाफ तीन ओवरों में 11 रन देकर 2 विकेट लिए थे। उन्होंने चार मैचों में तीन विकेट हासिल किए और 5.50 का इकॉनमी रहा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में चार साल से अधिक समय के बाद महाराष्ट्र की ऑलराउंडर देविका वैद्य (Devika Vaidya) की वापसी होगी।

25 वर्षीय लेग-स्पिन ऑलराउंडर देविका वैद्य (Devika Vaidya) ने 2014 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 में डेब्यू किया था। उन्होंने आखिरी बार 2018 में एकदिवसीय मैच में इंग्लैंड के खिलाफ अपनी अंतरराष्ट्रीय मैच खेली थीं। देविका वैद्य (Devika Vaidya) ने टी20 चैलेंजर (T20 Challenger) में इंडिया सी (India C) के खिलाफ इंडिया बी (India B) के लिए 27 गेंद में 41 रन की मैच विनिंग पारी खेली थे। हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) टीम का नेतृत्व करेंगी, जबकि स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) उपकप्तान होंगी।