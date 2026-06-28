महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में रविवार (28 जून) को भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करो या मरो का मुकाबला है। लॉर्ड्स में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। इससे पहले भारतीय टीम अंक तालिका में तीसरे नंबर पर खिसक गई। ग्रुप ए में साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश को हराकर दूसरे नंबर पर कब्जा जमा लिया। ऑस्ट्रेलिया 8 अंक के साथ शीर्ष पर है।

IND W vs AUS W T20 World Cup 2026 LIVE Score: Watch Here

भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत दर्ज करनी होगी। साउथ अफ्रीका से उसका रन रेट काफी बेहतर है। ऐसे में सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ऑस्ट्रेलिया को केवल हराने से बात बन जाएगी। ऑस्ट्रेलिया का रनरेट +4.724 है। साउथ अफ्रीका का रनरेट +0.633 है। भारत का रनरेट +2.268 है। ग्रुप की अन्य टीमें बांग्लादेश, पाकिस्तान और नीदरलैंड्स का सफर समाप्त हो गया।

भारत ने प्लेइंग 11 में एक बदलाव किया

भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ प्लेइंग 11 में एक बदलाव किया। तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ को नंदनी शर्मा की जगह मौका मिला। भारत टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 6 साल से जीत का इंतजार है। इससे पहले उसने 2020 में हराया था। दोनों टीमों के बीच टूर्नामेंट में 8 मैच हुए हैं। भारत केवल 2 मैच जीत सका है।

ग्रुप A — पॉइंट्स टेबल महिला क्रिकेट टूर्नामेंट | अंक तालिका टीम P W L NR अंक NRR 1 AUSW 4 4 0 0 8 +4.724 2 RSAW 5 4 1 0 8 +0.633 3 INDW 4 3 1 0 6 +2.268 4 BANW (बाहर) 5 2 3 0 4 -0.710 5 PAKW (बाहर) 5 1 4 0 2 -1.872 6 NEDW (बाहर) 5 0 5 0 0 -3.276 क्वालिफिकेशन की रेस में क्वालिफिकेशन की रेस में टूर्नामेंट से बाहर टूर्नामेंट से बाहर स्रोत: ICC / टूर्नामेंट आधिकारिक डेटा Jansatta InfoGenIE

ऑस्ट्रेलिया महिला (प्लेइंग XI)

बेथ मूनी (विकेटकीपर), जॉर्जिया वोल, फोबे लिचफील्ड, एलिस पेरी, एशले गार्डनर, जॉर्जिया वेयरहम, एनाबेल सदरलैंड, निकोला कैरी, सोफी मोलिनक्स (कप्तान), किम गार्थ, लूसी हैमिल्टन।

भारत महिला (प्लेइंग 11)

स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, यस्तिका भाटिया, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष (विकेट कीपर), दीप्ति शर्मा, राधा यादव, श्री चरणी, रेणुका सिंह ठाकुर, क्रांति गौड़।