भारतीय महिला टीम ने मौजूदा टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अपने आखिरी और सबसे अहम लीग मैच में पहले खेलते हुए 4 विकेट पर 170 रन बनाए हैं। ऑस्ट्रेलिया को इस मैच में जीत के लिए 171 रन का लक्ष्य मिला है। हरमनप्रीत कौर ने बेहतरीन बल्लेबाजी की और आखिरी ओवर में लगातार तीन छक्के लगाते हुए स्कोर 160 पार पहुंचाया। उन्होंने 27 गेंद पर 56 रन की पारी खेली, जिसमें 6 चौके और तीन छक्के शामिल थे।

भारतीय टीम का यह टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे बड़ा स्कोर है। जबकि हरमनप्रीत कौर ने भारत के लिए टी20 वर्ल्ड कप में सबसे तेज पचासे का रिकॉर्ड बना लिया है। उन्होंने 27 गेंद पर फिफ्टी का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है जो 2024 में श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने बनाया था। इसके अलावा बतौर कप्तान उनका टी20 वर्ल्ड कप में यह पांचवां फिफ्टी प्लस स्कोर था जो सबसे ज्यादा है। इस मामले में हरमन ने शार्लेड एडवर्ड्स और मेग लैनिंग की बराबरी की।

वहीं महिला टी20 वर्ल्ड कप के एक ओवर में वह दूसरी सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली खिलाड़ी संयुक्त रूप से बन गई हैं। उनसे पहले एलिस पैरी और डियांड्र डॉटिन ने भी एक ओवर में 3-3 छक्के लगाए थे। इस मामले में सबसे ज्यादा 4 छक्कों के साथ डियांड्रा डॉटिन ही टॉप पर हैं जब उन्होंने 2010 वर्ल्ड कप में यह कमाल किया था।

आखिरी 10 ओवर में बने 96 रन

भारत के लिए हरमनप्रीत कौर के अलावा जेमिमा रोड्रिग्स ने 28 गेंद पर 34 और शेफाली वर्मा ने 26 गेंद पर 34 रन बनाए। उपकप्तान स्मृति मंधाना ने 37 गेंद पर 38 रन की धीमी पारी खेली। आखिरी गेंद पर खेलने आईं दीप्ति शर्मा के बल्ले से चौका निकला और स्कोर 170 तक पहुंचा। आखिरी 10 ओवर में भारत ने 96 रन बनाए।

Innings Break!



A solid batting effort from #TeamIndia in an all important game 👏



Over to the bowlers to defend this 🙌



Scorecard ▶️ https://t.co/WlUV2rjwTj #T20WorldCup | #WomenInBlue | #AUSvIND pic.twitter.com/vwZGJhpZxk — BCCI Women (@BCCIWomen) June 28, 2026

जेमिमा हुईं रिटायर्ड आउट

जेमिमा रोड्रिग्स इस मुकाबले में रिटायर्ड आउट हुईं। 19 ओवर के बाद 20वें ओवर के शुरू होने से पहले उन्हें रिटायर्ड आउट किया गया। फिर ऋचा आईं लेकिन उन्होंने एक गेंद खेलते हुए एक रन ही बनाया। उसके बाद वह नॉन स्ट्राइक पर ही रहीं। अब अगर भारत को सेमीफाइनल में पहुंचना है तो 170 रन डिफेंड करने होंगे। वरना ग्रुप ए से ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका को सेमीफाइनल में एंट्री मिल जाएगी। भारत जीता तो साउथ अफ्रीका बाहर हो जाएगी।

India vs Australia LIVE Cricket Scorecard

महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में रविवार को भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से हो रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया के सामने अब 171 रन का लक्ष्य है। क्लिक करें और देखें मैच में क्या-क्या हुआ