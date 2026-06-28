महिला टी20 विश्व कप में रविवार (28 जून) को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करो या मरो के मुकाबले में भारत की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने बेथ मूनी का विकेट लेकर इतिहास रच दिया। वह महिला अंतराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गईं। उन्होंने दिग्गज खिलाड़ी झूलन गोस्वामी को पीछे छोड़ा।

दीप्ति शर्मा के महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 356 विकेट हो गए। झूलन के 355 विकेट हैं। ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी ने 336, इंग्लैंड की कैथरीन साइवर-ब्रंट ने 335, इंग्लैंड की सोफी एक्लेस्टन ने 333 और साउथ अफ्रीका की शबनिम इस्माइल ने 323 विकेट लिए हैं।

दीप्ति शर्मा का करियर

दीप्ति शर्मा के टी20 क्रिकेट में 168 विकेट हैं। टेस्ट में 22 और वनडे में 166 विकेट लिए हैं। दीप्ति ने आयरलैंड के खिलाफ ओपनर फेबे मोलकेनबोअर को आउट करके झूलन गोस्वामी के रिकॉर्ड की बराबरी की थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 170 रन बनाए। हरमनप्रीत कौर ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली।

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