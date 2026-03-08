भारतीय महिला टीम के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरा कुछ खास नहीं रहा है। टी20 सीरीज में 2-1 से टीम इंडिया को जीत मिली थी। उसके बाद वनडे में 3-0 से क्लीन स्वीप और अब टेस्ट में भी भारत को बुरी तरह हार झेलनी पड़ी है। पर्थ टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भारत को 10 विकेट से हराया। इसी के साथ महिला दिग्गज क्रिकेटर एलिसा हीली ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा भी कह दिया।

एलिसा हीली ने इस सीरीज से पहले ही संन्यास का ऐलान कर दिया था। वह आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया के लिए पर्थ टेस्ट में खेलने उतरीं। इस मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजी बुरी तरह फ्लाप साबित हुई। प्रतिका रावल ने दूसरी पारी में 63 रन बनाकर भारत की पारी की हार को टाला लेकिन फिर भी उनका किसी ने साथ नहीं निभाया।

Australia win the Pink-Ball Test by 10 wickets.



With that, the multi-format series comes to an end.



Scorecard ▶️ https://t.co/60dR7l123m#TeamIndia | #AUSvIND

क्या रहा इस मैच का हाल?

इस मैच की बात करें तो पहले खेलते हुए टीम इंडिया 198 रन पर ऑलआउट हो गई थी। जेमिमा रोड्रग्स ने 52 और काश्वी गौतम ने 34 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया के लिए पहली पारी में एनाबेल सदरलैंड ने सर्वाधिक चार विकेट लिए थे। जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पहली पारी में 323 रन बनाए। कंगारू टीम के लिए एलिस पेरी ने 76 और एनाबेल सदरलैंड ने बल्ले से भी कमाल करते हुए 129 रन की पारी खेली।

ऑस्ट्रेलिया ने 125 रन की लीड ली और दूसरी पारी में भी टीम इंडिया की बल्लेबाजी और खराब रही। दूसरी पारी में भारतीय टीम 149 रन पर ही ढेर हो गई। एनाबेल सदरलैंड ने इस पारी में भी 2 विकेट लिए और लूसी हैमिल्टन ने सर्वाधिक 3 विकेट झटके। ऑस्ट्रेलिया को मिला 25 रन का लक्ष्य और कंगारू टीम ने 10 विकेट से मैच जीत लिया। सदरलैंड को प्लेयर ऑफ द मैच और एकमात्र टेस्ट के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया।

