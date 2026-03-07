ऑस्ट्रेलिया की अनाबेल सदरलैंड टेस्ट में लगातार तीन पारियों में शतक बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गईं। उन्होंने पर्थ में भारत के खिलाफ पिंक बॉल टेस्ट मैच के दूसरे दिन 129 रन की पारी खेली। अपना सातवां टेस्ट मैच खेल रही सदरलैंड ने 17 चौकों की मदद से अपना चौथा टेस्ट शतक बनाया। उन्होंने 171 गेंद पर 129 रन बनाए लीं। इससे ऑस्ट्रेलिया को मैच में बड़ी बढ़त बनाने में मदद मिली।

यह सदरलैंड की टेस्ट क्रिकेट में लगातार तीसरा शतक है और पिछले पांच टेस्ट में उनका चौथा सैकड़ा है। 24 साल की ऑलराउंडर पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करने आईं और एलिस पेरी (76) के साथ चौथे विकेट के लिए 128 रन जोड़े। फिर बेथ मूनी के साथ पांचवें विकेट के लिए 54 रन जोड़े।

पेरी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया महिला के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी

पेरी टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की ओर से सबसे ज्यादा रन (1006 रन) बनाने वाली और 100 रन का आंकड़ा पार करने वाली दूसरी महिला ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर भी बनीं। वह करेन रोल्टन (1002) को पीछे छोड़कर टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बनीं।

सदरलैंड के चार शतक

सदरलैंड टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की महिला खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली आठवीं खिलाड़ी हैं। उन्होंने 89 के शानदार औसत से रन बनाए हैं। वह अपने करियर में चार बार 50 रन का आंकड़ा पार किया है और हर बारे उशे शतक में बदला है। टेस्ट क्रिकेट में उनका बेस्ट स्कोर 210 है जो उन्होंने 2024 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ इसी मैदान पर बनाया था। भारत की पहली पारी में 198 रन के जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 323 रन बनाए और पहली पारी में 125 रनों की बढ़च हासिल की।

