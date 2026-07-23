भारतीय टीम ने श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पहले सात में से छह मैच हारने के बाद पहली जीत दर्ज कर ली है। जिम्बाब्वे दौरे पर टीम इंडिया ने जीत से आगाज किया है। तीन मैचों की टी20 सीरीज में इसी के साथ भारत ने 1-0 की बढ़त भी बना ली है। वैभव सूर्यवंशी ने इस मुकाबले में 18 गेंद पर अर्धशतक जड़ा और जमकर महफिल लूटी। मगर वह प्लेयर ऑफ द मैच नहीं बन पाए।
वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंद की पारी में चार चौके और चार छक्के लगाए। मगर 21 महीने बाद भारतीय टीम में लौटे मयंक यादव ने बेहतरीन गेंदबाजी से सबका दिल जीता। उन्होंने 4 ओवर में 18 रन देकर दो विकेट लिए और उन्हें ही प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रेयस अय्यर की भी बतौर कप्तान यह पहली टी20 इंटरनेशनल जीत है।
यह भारतीय टीम का टी20 इंटरनेशनल में बिना जीत के लगातार सबसे ज्यादा मैच हारने का अनचाहा रिकॉर्ड भी है। साथ ही टीम इंडिया का टी20 इंटरनेशनल में 120 प्लस का लक्ष्य चेज करते हुए सबसे ज्यादा गेंद बची रहने के लिहाज से चौथा सर्वश्रेष्ठ रन चेज है। वहीं श्रेयस अय्यर ने लगातार आठ टी20 इंटरनेशनल मैचों में टॉस जीतते हुए भी खास रिकॉर्ड बनाया।
भारत की 7 विकेट से शानदार जीत
भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच हरारे में खेला गया। भारत ने 13.2 ओवर में 3 विकेट खोकर ही 126 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। जिम्बाब्वे की टीम ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 125 रन बनाए थे। वेस्ली मधेवेरे 39 और मरुमानी ने 27 रन बनाकर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया।
भारत के लिए प्रिंस यादव और मयंक यादव को 2-2 विकेट मिले। जबकि रवि बिश्नोई और शिवम दुबे ने 1-1 विकेट अपने नाम किया। बल्लेबाजी में वैभव के 50 रन के अलावा इशान किशन ने 35 रन बनाए और कप्तान श्रेयस अय्यर 28 रन बनाकर नाबाद रहे। अब सीरीज का दूसरा टी20 इंटरनेशनल मुकाबला 25 जुलाई को हरारे के इसी मैदान पर खेला जाएगा।
T20I में 120+ लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की सबसे बड़ी जीत (बची हुई गेंद के लिहाज से)
- 60 गेंद बाकी: बनाम न्यूजीलैंड, गुवाहाटी, 2026 (लक्ष्य: 154)
- 49 गेंद बाकी: बनाम बांग्लादेश, ग्वालियर, 2024 (लक्ष्य: 128)
- 43 गेंद बाकी: बनाम इंग्लैंड, कोलकाता, 2025 (लक्ष्य: 133)
- 40 गेंद बाकी: बनाम जिम्बाब्वे, हरारे, 2026 (लक्ष्य:126)
वैभव सूर्यवंशी नंबर 1, सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ा; T20I में वर्ल्ड रिकॉर्ड, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी अव्वल
वैभव सूर्यवंशी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना पहला अर्धशतक 18 गेंद पर लगाया। उन्होंने दो वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। वह टी20 इंटरनेशनल और इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में पहला पचासा लगाने वाले खिलाड़ी बने। सचिन तेंदुलकर को भी उन्होंने पीछे छोड़ा। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर