भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का आगाज 23 जुलाई से हरारे में होगा। इस सीरीज में भारतीय टीम पर दबाव भी होगा। यह दबाव होगा पिछली दो सीरीज में हारने का। श्रेयस अय्यर को अभी भी बतौर कप्तान सीरीज तो छोड़िए पहली टी20 इंटरनेशनल जीत का भी इंतजार है। यह जीत का स्वाद उन्हें जिम्बाब्वे में चखने को मिल पाता है या नहीं, यह भी देखने वाली बात होगी। इससे पहले जिम्बाब्वे में टीम इंडिया का टी20 इंटरनेशनल रिकॉर्ड देखना भी दिलचस्प हो गया है।
भारतीय टीम ने 2024 में पांच टी20 मैचों के लिए जुलाई में जिम्बाब्वे का दौरा किया था। उस सीरीज में शुभमन गिल कप्तान थे। टी20 वर्ल्ड कप 2024 में चैंपियन बनने के बाद भारत की नई टीम जिम्बाब्वे दौरे पर गई थी। इस बार भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। बस अंतर इतना है कि इस बार भारतीय टीम पिछली दो सीरीज हारकर आई है। अब टीम इंडिया के पास मौका होगा अपनी पिछली हार को भुलाकर नई शुरुआत करने का।
जिम्बाब्वे में कैसा है भारत का T20I रिकॉर्ड?
भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे में अभी तक कुल 12 टी20 इंटरनेशल मुकाबले खेले हैं। भारत को यहां 9 मैचों में जीत मिली है जबकि तीन मैच भारतीय टीम जिम्बाब्वे में हारी भी है। पिछले दौरे पर टीम इंडिया शुभमन गिल की कप्तानी में हरारा में सीरीज का पहला मैच ही हार गई थी। हालांकि, उसके बाद चारों मुकाबले जीतते हुए भारत ने 4-1 से सीरीज अपने नाम कर ली थी।
उससे पहले 2016 में एमएस धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम ने 2-1 से यहां टी20 सीरीज अपने नाम की थी। इस दौरे पर भी टीम इंडिया को एक बार हार का सामना करना पड़ा था। उससे पहले 2015 में दो मैचों की टी20 सीरीज अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में भारतीय टीम जीत नहीं पाई थी और 1-1 से सीरीज बराबरी पर रही थी। 2010 में सुरेश रैना की कप्तानी में भारत ने पहली बार जिम्बाब्वे दौरा टी20 सीरीज के लिए किया था और 2-0 से सीरीज अपने नाम की थी।
जिम्बाब्वे में टीम इंडिया ने खेले सभी 12 T20I का परिणाम
|क्रम
|परिणाम
|जीत/हार का अंतर
|टॉस
|पहले बल्लेबाजी
|विरोधी टीम
|मैदान
|मैच की तारीख
|1
|जीत
|6 विकेट
|हारा
|दूसरी
|जिम्बाब्वे
|हरारे
|12 जून 2010
|2
|जीत
|7 विकेट
|जीता
|दूसरी
|जिम्बाब्वे
|हरारे
|13 जून 2010
|3
|जीत
|54 रन
|जीता
|पहली
|जिम्बाब्वे
|हरारे
|17 जुलाई 2015
|4
|हार
|10 रन
|हारा
|दूसरी
|जिम्बाब्वे
|हरारे
|19 जुलाई 2015
|5
|हार
|2 रन
|जीता
|दूसरी
|जिम्बाब्वे
|हरारे
|18 जून 2016
|6
|जीत
|10 विकेट
|हारा
|दूसरी
|जिम्बाब्वे
|हरारे
|20 जून 2016
|7
|जीत
|3 रन
|हारा
|पहली
|जिम्बाब्वे
|हरारे
|22 जून 2016
|8
|हार
|13 रन
|जीता
|दूसरी
|जिम्बाब्वे
|हरारे
|6 जुलाई 2024
|9
|जीत
|100 रन
|जीता
|पहली
|जिम्बाब्वे
|हरारे
|7 जुलाई 2024
|10
|जीत
|23 रन
|जीता
|पहली
|जिम्बाब्वे
|हरारे
|10 जुलाई 2024
|11
|जीत
|10 विकेट
|जीता
|दूसरी
|जिम्बाब्वे
|हरारे
|13 जुलाई 2024
|12
|जीत
|42 रन
|हारा
|पहली
|जिम्बाब्वे
|हरारे
|14 जुलाई 2024
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