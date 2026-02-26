टी20 वर्ल्ड कप 2026 में गुरुवार (26 फरवरी) को भारत ने करो या मरो मुकाबले में जिम्बाब्वे के खिलाफ 4 विकेट पर 256 रनों का स्कोर खड़ा कर दिया। यह टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। वह श्रीलंका के 19 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ने से 5 रन से चूक गया। जिम्बाब्वे टी20 में पहली टीम बनी जिसके खिलाफ लगातार दो पारियों में 250 से ज्यादा रन बने।

चेपक में जिम्बाब्वे ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया और भारतीय टीम ने पहले ही ओवर से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। भारत के 6 बल्लेबाजों को बल्लेबाजी मिली और सभी ने 20 से ज्यादा का स्कोर किया। सभी ने 150 से ज्यादा के रन बनाए। अभिषेक शर्मा और हार्दिक पंड्या ने अर्धशतक जड़े। तिलक वर्मा ने अंत में 275 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए।अभिषेक शर्मा ने 30 गेंद पर 55, हार्दिक पंड्या ने 23 गेंद पर नाबाद 50 रन बनाए। तिलक वर्मा ने 16 गेंद पर नाबाद 44 रन बनाए। इशान किशन ने 24 गेंद पर 38, सूर्यकुमार यादव ने 13 गेंद पर 33 रन बनाए। संजू सैमसन ने 15 गेंद पर 24 रन बनाए।

टी20 वर्ल्ड कप में सर्वोच्च स्कोर

260/6 श्रीलंका बनाम केन्या जोहान्सबर्ग 2007।

256/4 भारत बनाम जिम्बाब्वे चेन्नई 2026।

254/6 वेस्टइंडीज बनाम जिम्बाब्वे वानखेडे 2026।

235/5 आयरलैंड बनाम ओमान कोलंबो 2026।

230/8 इंग्लैंड बनाम साउथ अफ्रीका वानखेडे 2016।

229/4 साउथ अफ्रीका बनाम इंग्लैंड वानखेडे 2016।

जिम्बाब्वे लगातार दो टी20 पारियों में 250+ रन देने वाली पहली टीम बनी

254/6 बनाम वेस्टइंडीज वानखेड़े 23 फरवरी 2026।

256/4 बनाम भारत चेन्नई 26 फरवरी 2026।

सबसे कम डॉट बॉल

भारतीय टीम ने केवल 26 डॉट बॉल खेले। टी20 वर्ल्ड कप में यह संयुक्त रूप से सबसे कम डॉट गेंद का रिकॉर्ड है। साउथ अफ्रीका ने वानखेड़े में 2016 में 26 डॉट गेंदे खेली थीं। टी20 वर्ल्ड कप में एक पारी में भारत ने सबसे ज्यादा 17 छक्के लगाए। इससे पहले उसने 2024 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 15 छक्के लगाए थे।

