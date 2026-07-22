भारत और जिम्बाब्वे के बीच टी20 सीरीज की शुरुआत गुरुवार 23 जुलाई 2026 से होगी। इस मैच से एक दिन पहले भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने मीडिया से रूबरू होकर कई बातें कहीं। उन्होंने इस दौरान वैभव सूर्यवंशी के ऊपर भी बयान दिया और इंग्लैंड में उनके फ्लाप प्रदर्शन को लेकर बात भी की। साथ ही उन्होंने यह साफ किया कि इस टीम में असफलता से डरने की कोई जगह नहीं है।

भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर चाहते हैं कि उनकी टीम के खिलाड़ी निडर होकर क्रिकेट खेले और आलोचनाओं के दबाव में नहीं आए। इंग्लैंड और आयरलैंड के भारतीय टीम टी20 सीरीज में एक भी जीत नहीं दर्ज कर सकी। हालांकि अय्यर ने कहा कि टीम ने अपनी कमजोरियों को पहचान लिया है और सुधार पर काम कर रही है। उन्होंने साथ ही सभी टीम के खिलाड़ियों का समर्थन किया है।

वैभव सूर्यवंशी पर क्या बोले अय्यर?

15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा था। अय्यर ने कहा कि इंग्लैंड और आयरलैंड के अनुभव से सूर्यवंशी और टीम के अन्य युवा खिलाड़ी और समझदार हुए होंगे। उन्होंने कहा,”सभी युवा खिलाड़ियों ने निश्चित रूप से अभ्यास किया होगा। टी20 श्रृंखला के बाद उन्हें अच्छा खासा समय मिला है। जहां वैभव से गलती हुई होगी, उसने उसे जरूर सुधारा होगा। इसलिए व्यक्तिगत रूप से मुझे उसे ज्यादा सलाह देने की जरूरत नहीं है।”

जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 मैच की पूर्व संध्या पर अय्यर ने कहा,”इंग्लैंड में हमारा समय मुश्किल भरा रहा, लेकिन उससे कई सकारात्मक चीजें भी सामने आईं। हमें पता चला कि आगे बढ़ने के लिए एक टीम के रूप में हमें क्या तैयार करना है, मैदान पर उतरने के बाद किस तरह की मानसिकता, जागरूकता और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की जरूरत है।”

इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ श्रृंखला कप्तान के तौर पर अय्यर का पहला दौरा भी था। पहली बार जिम्बाब्वे दौरे पर आए अय्यर ने कहा कि सबसे बड़ी चुनौती कम समय में परिस्थितियों के अनुकूल ढलने की होगी। उन्होंने कहा,”हममें से कुछ खिलाड़ी यहां पहली बार खेल रहे हैं इसलिए जितनी जल्दी हम परिस्थितियों को समझेंगे, उतने ही बेहतर परिणाम हासिल कर पाएंगे।”

हमें डरना नहीं है…

अय्यर ने टीम के युवा खिलाड़ियों से कहा कि हालिया आलोचनाओं के बावजूद उन्हें असफलता के डर के बिना खेलना चाहिए। उन्होंने कहा,”मुझे नहीं लगता कि उन्हें असफलता से डरना चाहिए। जब आपके दिमाग में ऐसे विचार होते हैं तो आप खुद को बचाने के लिए खेलते हैं। जब डर नहीं होता, तब आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकते हैं। हमें इस बात के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए कि बाहर लोग क्या कह रहे हैं। हमें वर्तमान पर ध्यान देना होगा। जितना अच्छा क्रिकेट हम खेलेंगे और एक इकाई के रूप में जितना बेहतर प्रदर्शन करेंगे, टीम के लिए उतना ही अच्छा होगा।”

उन्होंने आगे यह भी कहा,”यह निश्चित रूप से बहुत चुनौतीपूर्ण है। हम कल यहां पहुंचे, आज अभ्यास है और कल मैच है। लेकिन यह मजेदार भी है। अगर आप ऐसी परिस्थितियों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आपको खुद पर निश्चित रूप से गर्व महसूस होगा। नतीजे हमारे पक्ष में नहीं रहे, लेकिन इससे टीम एक-दूसरे के और करीब आई है। हम इस बारे में काफी चर्चा कर रहे हैं कि आगे एक इकाई के रूप में किस तरह खेलना है। ऐसा अनुभव बार-बार नहीं मिलता। यह एक चुनौतीपूर्ण दौर है और जितनी जल्दी आप इससे बाहर निकलते हैं, उतनी ही बेहतर टीम बनते हैं।”

भारतीय टीम के कप्तान ने यह भी बोला,”उनकी टीम शानदार है और उनका लाइनअप अच्छा है। उनके कुछ खिलाड़ी आईपीएल भी खेल चुके हैं, इसलिए उनके पास काफी अनुभव है। उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जितनी जल्दी आप अपनी गलतियों का विश्लेषण करके उस पर अमल करते हैं, टीम के लिए उतना ही बेहतर होता है।”

अभिषेक-वैभव ओपनर, इशान नंबर 3, एक का डेब्यू; पहले टी20 के लिए दिग्गज ने बताई भारत की प्लेइंग 11

भारत और जिम्बाब्वे के बीच सीरीज का पहला टी20 मैच 23 जुलाई को होगा। इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी की जोड़ी पारी की शुरुआत करेंगे यह साफ लग रहा है। वहीं दिग्गज ने अपनी संभावित प्लेइंग 11 चुनी है और एक खिलाड़ी के डेब्यू का प्रेडिक्शन किया है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर



