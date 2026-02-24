टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 में अहम मुकाबले से पहले भारत को बड़ा झटका लगा है। जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच से पहले मंगलवार (24 फरवरी) को रिंकू सिंह पारिवारिक कारणों से घर लौट गए। समाचार एजेंसी पीटीआई ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सूत्र के हवाले से जानकारी दी कि परिवार में दिक्कत के कारण घर लौट गए हैं। उनके पिता खानचंद की तबीयत खराब है। वह ग्रेटर नोएडा के अस्पताल में भर्ती हैं।

साउथ अफ्रीका से करारी हार के बाद जिम्बाब्वे से गुरुवार (26 फरवरी) को भारतीय टीम को चेपक में भिड़ना है। इस मैच से पहले मंगलवार (24 फरवरी) को रिंकू सिंह को छोड़कर पूरी टीम अभ्यास सत्र के दौरान उपलब्ध थी। समाचार एजेंसी पीटीआई से मामले की जानकारी रखने वाले सूत्र ने बताया, ‘रिंकू सिंह एक फैमिली इमरजेंसी की वजह से चेन्नई से घर वापस आ गए हैं। वह चेपक में भारत के प्रैक्टिस सेशन में शामिल नहीं हुए।’

रिंकू सिंह के खेलने पर संदेह

रिंकू सिंह के जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच खेलने पर संदेह है। अहमदाबाद में साउथ अफ्रीका के खिलाफ रिंकू एक भी रन नहीं बना पाए थे। नई दिल्ली में नीदरलैंड्स के खिलाफ ग्रुप मैच में उन्होंने छह रन बनाए थे। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 11, नामीबिया के खिलाफ 1 और अमेरिका के खिलाफ छह रन बनाए थे।

अक्षर पटेल की वापसी संभव

रिंकू सिंह के न होने पर भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में अक्षर पटेल की वापसी हो सकती है। इसके अलावा टॉप ऑर्डर में संजू सैमसन को भी मौका मिल सकता है। वाशिंगटन सुंदर को बाहर किया जा सकता है। भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए मैच किसी भी स्थिति में जीतना होगा। सूर्यकुमार यादव की अगुआई वाली टीम को बड़ी जीत दर्ज करने की कोशिश करनी होगी।

