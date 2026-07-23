भारतीय तेज गेंदबाज मयंक यादव की करीब 21 महीने बाद टीम इंडिया में वापसी हुई। उन्होंने लौटते ही अपनी पहली और मैच की पहली गेंद पर विकेट झटका। किसी टी20 इंटरनेशनल मैच की पारी में यह दूसरी बार पहली गेंद पर मयंक को विकेट मिला है। वह ऐसा करने के मामले में रविचंद्रन अश्विन, भुवनेश्वर कुमार जैसे खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं।
मयंक यादव ने इस मैच की पहली गेंद पर ही जिम्बाब्वे के खतरनाक ओपनर ब्रायन बेनेट को गोल्डन डक पर आउट किया। उनका खाता भी नहीं खुला था। इसके बाद अपने तीसरे ओवर में मयंक ने डायन मायर्स को पवेलियन भेज दिया। खास बात यह रही की अक्टूबर 2024 के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में लौटे मयंक शानदार लय में नजर आए।
वह भारत के लिए दो या उससे ज्यादा बार टी20 इंटरनेशनल की पारी की पहली गेंद पर विकेट लेने वाले चौथे गेंदबाज बने। इस मामले में वह अर्शदीप सिंह और भुवनेश्वर कुमार जैसे शानदार गेंदबाजी की लिस्ट में शामिल हुए। जबकि रविचंद्रन अश्विन इस लिस्ट में मौजूद ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने एक बार यह कारनामा किया है।
T20I में पारी की पहली गेंद पर विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज
- भुवनेश्वर कुमार: तीन बार
- हार्दिक पंड्या: दो बार
- अर्शदीप सिंह: दो बार
- मयंक यादव: दो बार
- रविचंद्रन अश्विन: एक बार
मयंक ने दो बार किया यह कारनामा
मयंक यादव ने अपने टी20 इंटरनेशनल करियर में दूसरी बार पारी की पहली गेंद पर विकेट झटका है। आखिरी बार उन्होंने यह कारनामा अक्टूबर 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ किया था। उस मैच में बांग्लादेश के सामने हैदराबाद में 298 रन का लक्ष्य था और उन्होंन ओपनर परवेज हुसैन को पहली गेंद पर पवेलियन भेज दिया था। इस मुकाबले में मयंक ने बेहतरीन शुरुआत की और पहले स्पेल में 3 ओवर में 10 रन देकर दो विकेट झटके।
IND vs ZIM: रिंकू-बिश्नोई IN, एक खिलाड़ी का डेब्यू; पहले टी20 के लिए भारत ने चुनी यह प्लेइंग 11
भारत और जिम्बाब्वे के बीच 23 जुलाई को टी20 सीरीज का पहला मुकाबला हरारे में खेला जा रहा है। इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट यूनाइट8 स्पोर्ट्स टीवी पर हो रहा है। इस मैच में भारत की प्लेइंग 11 में एक खिलाड़ी का डेब्यू हुआ है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर
IND vs ZIM 1st T20I LIVE SCORE: भारत ने टॉस जीतकर चुनी बॉलिंग, एक खिलाड़ी का डेब्यू
भारत और जिम्बाब्वे के बीच टी20 सीरीज का पहला मुकाबला हरारे में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी है। इस मैच के लाइव अपडेट्स और लाइव स्कोरकार्ड यहां उपलब्ध हैं। क्लिक करें और देखें ताजा अपडेट