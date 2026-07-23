भारत और जिम्बाब्वे के बीच पहला मुकाबला हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जा रहा है। इस मैच में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी। पहले टी20 मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया और जिम्बाब्वे की टीम पूरे 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 125 रन बना पाई। भारत के लिए मयंक यादव ने भयंकर शुरुआत की और प्रिंस यादव ने भी बेहतरीन गेंदबाजी की।

मयंक यादव ने अपने चार ओवर में 18 रन देकर दो विकेट झटके। वहीं प्रिंस यादव ने भी किफायती बॉलिंग करते हुए 4 ओवर में 19 रन देकर 2 विकेट झटके। अशोक शर्मा को छोड़ सभी गेंदबाजों को इस मुकाबले में विकेट मिला है। उनके लिए इंटरनेशनल डेब्यू कुछ खास नहीं रहा। उन्होंने 4 ओवर में 29 रन खर्च किए और एक भी विकेट वह नहीं ले पाए।

पहले ओवर से ही अशोक महंगे साबित हुए। जिम्बाब्वे में टी20 इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले वह 23वें भारतीय भी बने। उनके अलावा शिवम दुबे ने 4 ओवर में 32 रन देकर एक और रवि बिश्नोई ने 4 ओवर में 24 रन देकर एक विकेट लिया।

मधेवेरे-मरुमानी ने संभाला

64 रन पर जिम्बाब्वे की आधी टीम पवेलियन लौट गई थी। उसके बाद वेस्ली मधेवेरे और तदिवनाशे मरुमानी ने बेहतरीन बल्लेबाजी की और छठे विकेट के लिए 58 रन जोड़े। दोनों की इस साझेदारी की बदौलत जिम्बाब्वे का स्कोर यहां तक पहुंचा। एक समय ऐसा लग रहा था जिम्बाब्वे का स्कोर शायद 100 तक भी ना पहुंचे।

मधेवेरे दुर्भाग्यशाली रहे और 34 गेंद पर 39 रन बनाकर रनआउट हुए और पवेलियन लौटे। मरुमानी 20 गेंद पर 27 रन बनाकर नाबाद रहे। इन दोनों के अलावा रयान बर्ल ने 35 गेंद पर 26 रन की पारी खेली।

यहां देखें इस मैच का स्कोरकार्ड

Match Ended India in Zimbabwe, 3 T20I Series, 2026 Zimbabwe

125/7 (20.0) vs India

126/3 (13.2) Match Ended ( Day – 1st T20I )

India beat Zimbabwe by 7 wickets View Scorecard

इस मुकाबले के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग 11

भारत: वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, इशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव, अशोक शर्मा, मयंक यादव।

जिम्बाब्वे: ब्रायन बेनेट, तदिवानाशे मारुमनी (विकेटकीपर), बेन करन, डायोन मायर्स, सिकंदर रजा (कप्तान), रयान बर्ल, वेस्ली मधेवेरे, ब्रैड इवांस, न्यूमैन न्यामुरी, रिचर्ड नगारवा, ब्लेसिंग मुजारबानी।

IND vs ZIM 1st T20I LIVE SCORE: भारत के एक खिलाड़ी का डेब्यू

भारत और जिम्बाब्वे के बीच टी20 सीरीज का पहला मुकाबला हरारे में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी है। इस मैच के लाइव अपडेट्स और लाइव स्कोरकार्ड यहां उपलब्ध हैं। क्लिक करें और देखें ताजा अपडेट