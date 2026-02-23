भारतीय टीम को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले सुपर 8 मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिली हार से मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब टीम इंडिया की सेमीफाइनल में जाने की राह भी कठिन हो गई है। ऐसे में अगर आने वाले भारत के मैचों में बारिश विलेन बनी तो मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। भारत अपना अगला सुपर 8 मैच 26 फरवरी को चेन्नई में खेलेगा और उस दिन 25 प्रतिशत बारिश का अनुमान है।

भारत और जिम्बाब्वे का मैच गुरुवार को खेला जाएगा। एक्यूवेदर के मुताबिक इस दिन चेन्नई में 25 प्रतिशत बारिश का पूर्वानुमान है। अगर बारिश ने खेल बिगाड़ा या मुकाबला रद्द होता है, तो टीम इंडिया की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। क्योंकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में हार के बाद अब टीम इंडिया का नेट रनरेट भी काफी खराब हो चुका है।

मैच के दिन चेन्नई में कैसा रहेगा मौसम?

एक्यूवेदर के मुताबिक चेन्नई में गुरुवार (26 फरवरी 2026) को दोपहर के वक्त बारिश के आसार रहेंगे। दिन में और दोपहर के वक्त यहां 25 प्रतिशत बारिश की संभावना है। अगर बारिश ज्यादा होती है और मैदान गीला रहता है तो इसका मैच पर भी असर पड़ सकता है। वहीं अगर मौसम ने करवट ली और शाम को भई बारिश हो गई तो मुकाबले पर रद्द होने का भी खतरा है। अगर मैच रद्द हुआ तो इसका टीम इंडिया को नुकसान हो सकता है।

भारत-जिम्बाब्वे मैच रद्द होने पर क्या होगा गणित?

भारतीय टीम पहला मैच साउथ अफ्रीका से हारकर आई है। वहीं जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच रद्द हुआ तो भारत को एक अंक ही मिलेगा। ऐसी स्थिति में अगर भारत वेस्टइंडीज से मैच जीता तो भी उसके 3 अंक ही रहेंगे। ऐसी स्थिति में अगर वेस्टइंडीज ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया तो भारत की मुश्किल बढ़ जाएगी। ऐसे में 3 अंक के बावजूद टीम इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी।

अगर वेस्टइंडीज की टीम साउथ अफ्रीका से हारी और भारत ने भी वेस्टइंडीज को हरा दिया। फिर भारत ग्रुप 1 में वेस्टइंडीज से ऊपर हो जाएगा। इस स्थिति में टीम इंडिया को यह मनाना होगा कि जिम्बाब्वे की टीम साउथ अफ्रीका को मात ना दे पाए। अगर जिम्बाब्वे साउथ अफ्रीका से हारी और वेस्टइंडीज भी साउथ अफ्रीका से हारी। उस कंडीशन में जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच रद्द होने और वेस्टइंडीज को हराने के बाद टीम इंडिया 3 अंक के साथ भी क्वालिफाई कर लेगी।

