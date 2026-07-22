भारतीय टीम एक बार फिर जिम्बाब्वे के दौरे पर आ चुकी है। 23 जुलाई 2026 से तीन मैचों की टी20 सीरीज का आगाज होगा। 2010 से 2024 तक कुल 22 भारतीय खिलाड़ियों ने जिम्बाब्वे में जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना टी20 इंटरनेशनल डेब्यू किया है। इसमें अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और विराट कोहली जैसे स्टार खिलाड़ी भी शामिल हैं।
2010 से 2024 तक भारत ने इससे पहले कुल चार दौरे जिम्बाब्वे के किए हैं। यह भारतीय टीम का टी20 सीरीज के लिए पांचवां जिम्बाब्वे का दौरा है। भारतीय टीम के मौजूदा जिम्बाब्वे दौरे पर चार और भारतीय खिलाड़ियों का टी20 डेब्यू हो सकता है। इस लिस्ट में यश ठाकुर, अशोक शर्मा, हर्ष दुबे और प्रभसिमरन सिंह का नाम जुड़ सकता है।
जिम्बाब्वे में टी20 डेब्यू करने वाले भारतीय खिलाड़ी
|क्रम
|खिलाड़ी
|जिम्बाब्वे में T20I डेब्यू वर्ष
|1
|रविचंद्रन अश्विन
|2010
|2
|विराट कोहली
|2010
|3
|नमन ओझा
|2010
|4
|अमित मिश्रा
|2010
|5
|स्टुअर्ट बिन्नी
|2015
|6
|केदार जाधव
|2015
|7
|मनीष पांडे
|2015
|8
|अक्षर पटेल
|2015
|9
|संदीप शर्मा
|2015
|10
|संजू सैमसन
|2015
|11
|युजवेंद्र चहल
|2016
|12
|ऋषि धवन
|2016
|13
|मनदीप सिंह
|2016
|14
|केएल राहुल
|2016
|15
|जयदेव उनादकट
|2016
|16
|धवल कुलकर्णी
|2016
|17
|बरिंदर सरन
|2016
|18
|अभिषेक शर्मा
|2024
|19
|ध्रुव जुरेल
|2024
|20
|रियान पराग
|2024
|21
|साई सुदर्शन
|2024
|22
|तुषार देशपांडे
|2024
जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारत का स्क्वाड
श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उपकप्तान), इशान किशन (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, रिंकू सिंह, हर्ष दुबे, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, अशोक शर्मा, मयंक यादव, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर)।
पहले टी20 में दो खिलाड़ी कर सकते हैं डेब्यू
23 जुलाई को हरारे में होने वाले पहले टी20 में ही इस लिस्ट में दो नाम जुड़ सकते हैं। हर्ष दुबे को बतौर स्पिनर इस मुकाबले में मौका मिलना लगभग तय है। वहीं प्रिंस यादव और मयंक यादव के साथ यश ठाकुर या अशोक शर्मा में से किसी एक पेसर को बतौर तीसरे तेज गेंदबाज डेब्यू का मौका मिल सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि यह तीनों खिलाड़ी इस मुकाबले में डेब्यू कर लेंगे। प्रभसिमरन सिंह को तीसरे मुकाबले तक डेब्यू का इंतजार करना पड़ सकता है।
भारत-जिम्बाब्वे पहला टी20 मैच, जानें समय, लाइव चैनल, पिच रिपोर्ट, मौसम और स्क्वाड समेत पूरी जानकारी
भारत और जिम्बाब्वे के बीच टी20 सीरीज 23 जुलाई से 26 जुलाई तक हरारे में खेली जाएगी। इस सीरीज के पहले मैच से जुड़ी सभी जानकारियां इस खबर में उपलब्ध हैं। खास बात यह है कि इसका लाइव प्रसारण नए चैनल पर होने जा रहा है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर