अभिषेक शर्मा ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपनी पांचवीं पारी में अर्धशतक लगाया। उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ 26 गेंद पर अर्धशतक जड़ा और टी20 इंटरनेशनल में सात पारियों के बाद फिफ्टी प्लस का स्कोर बनाया। उन्होंने आखिरी पचासा न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के तीसरे मैच में 25 जनवरी 2026 को गुवाहाटी में बनाया था। अब दुनिया के नंबर 1 टी20 बल्लेबाज का बल्ला चल चुका है। उन्होंने 30 गेंद पर 55 रन की पारी खेली।

अभिषेक के नाम दर्ज अनचाहा रिकॉर्ड

अभिषेक का टी20 वर्ल्ड कप में भी यह पहला अर्धशतक है। यानी वह इस टूर्नामेंट में अपना पहला पचासा ठोकने का कारनामा अब पांचवीं पारी में कर पाए हैं। वहीं टी20 इंटरनेशनल में यह अभिषेक का दूसरा सबसे धीमा पचासा है। उन्होंने अपना सबसे धीमा पचासा भी जिम्बाब्वे के खिलाफ ही 2024 में हरारे के मैदान पर बनाया था। उन्होंने तब 33 गेंद पर फिफ्टी लगाई थी।

इस वर्ल्ड कप में अभिषेक का डेब्यू खास नहीं था और लगातार तीन मैचों में वह जीरो पर आउट हो गए थे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने स्टार्ट किया था और 15 रन बनाए थे लेकिन बड़ी पारी नहीं खेल पाए थे। अब उन्होंने 26 गेंद में अपना पचासा जड़ा और सेट नजर आए। उन्होंने फिफ्टी तक तीन चौके और चार छक्के लगाए। उनका फॉर्म में लौटना इस विश्व कप में आगे आने वाले अहम मैचों में भारत के लिहाज से अहम है।

भारतीय टीम ने किए दो बदलाव

भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार के बाद लगातार सवालों के घेरे में थी। जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज को अब टीम इंडिया को हर हाल में हराना होगा, अगर सेमीफाइनल में जगह बनानी है। इस मैच में भारत ने संजू सैमसन को मौका दिया और उन्होंने अभिषेक के साथ ओपनिंग की और अच्छी शुरुआत भारत को दिलाई। संजू बड़ी पारी नहीं खेल पाए लेकिन 15 गेंद पर उन्होंने 24 रन की पारी खेली। वहीं नंबर 3 पर इशान किशन उतरे और उन्होंने 24 गेंद पर 38 रन की पारी खेली।

