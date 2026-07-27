जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे टी20 में रविवार (26 जुलाई) को मयंक यादव ने पहली ही गेंद पर विकेट झटक लिया। उन्होंने ब्रायन बेनेट को पहली ही गेंद पर वैभव सूर्यवंशी के हाथों कैच कराया। सीरीज में दूसरी बार बेनेट पहली ही गेंद पर मयंक के शिकार बने। इसके साथ ‘राजधानी एक्सप्रेस’ ने भुवनेश्वर कुमार की बराबरी कर ली। दोनों ने टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में तीन-तीन बार पारी की पहली गेंद पर विकेट लिए हैं।
मयंक यादव ने पारी की पहली गेंद पर विकेट लेने के मामले में हार्दिक पंड्या और अर्शदीप सिंह को पीछे छोड़ दिया। दोनों ने 2-2 बार ऐसा किया है। भुवनेश्वर कुमार ने 2022 में श्रीलंका के ओपनर पथुम निसांका को पवेलियन भेजा था। उन्होंने 2022 में ही इंग्लैंड के जेसन रॉय और जिम्बाब्वे के वेस्ले मधेवेरे को पहली गेंद पर पवेलियन भेजा था।
|#
|गेंदबाज़
|बल्लेबाज़
|विपक्षी
|साल
|1
|भुवनेश्वर कुमार
|पी निसांका
|SL
|2022
|2
|भुवनेश्वर कुमार
|जेसन रॉय
|ENG
|2022
|3
|भुवनेश्वर कुमार
|वेस्ले माधेवेरे
|ZIM
|2022
|4
|हार्दिक पंड्या
|ब्रैंडन किंग
|WI
|2023
|5
|अर्शदीप सिंह
|शयान जहांगीर
|USA
|2024
|6
|मयंक यादव
|परवेज होसैन इमोन
|BAN
|2024
|7
|हार्दिक पंड्या
|सैम अयूब
|PAK
|2025
|8
|अर्शदीप सिंह
|फिल साल्ट
|ENG
|2026
|9
|मयंक यादव
|ब्रायन बेनेट
|ZIM
|2026
|10
|मयंक यादव
|ब्रायन बेनेट
|ZIM
|2026 ★
हार्दिक पंड्या-अर्शदीप सिंह ने 2-2 बार ऐसा किया
हार्दिक पंड्या ने 2023 में वेस्टइंडीज के ब्रैंडन किंग को पवेलियन भेजा था। 2025 में पाकिस्तान के सैम अयूब को पहली गेंद पर आउट किया था। अर्शदीप सिंह ने 2026 में इंग्लैंड के फिल साल्ट को पहली गेंद पर पवेलियन भेजा था। उन्होंने 2024 में अमेरिका के शायन जहांगीर को पहली गेंद पर आउट किया था। मयंक यादव ने बांग्लादेश के खिलाफ 2024 में परवेज होसैन इमोन को आउट किया था। फिर 2025 में जिम्बाब्वे को ब्रायन बेनेट को दो बार आउट किया।
मयंक यादव का दमदार प्रदर्शन
मयंक यादव ने जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज में भारत का प्रतिनिधित्व लगभग 2 साल बाद किया। 150 किलोमीटर से ज्यादा की रफ्तार से गेंद फेंकने की काबिलियत रखने वाले मयंक चोट से जूझते रहे। इसके कारण वह आईपीएल में भी नहीं खेल पाए। हालांकि, फिट होकर वापसी करने के बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में अच्छा प्रदर्शन किया। वह पहले मैच में प्लेयर ऑफ द मैच रहे। उन्होंने सीरीज में सबसे ज्यादा 5 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी 6.55 की रही।
वैभव ने तोड़ा सचिन का रिकॉर्ड
वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द मैच के साथ-साथ प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया। वो भारतीय पुरुष क्रिकेट में सबसे कम उम्र में ये दोनों खिताब लेने वाले खिलाड़ी बने और सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पूरी खबर पढ़ें।