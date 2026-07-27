अभिषेक शर्मा के खराब प्रदर्शन की वजह से भारतीय टीम मैनेजमेंट की आलोचना हो रही है। विकेटकीपर संजू सैमसन के बजाय बाएं हाथ के ओपनर को तरजीह देने के लिए टीम मैनेजमेंट पर भेदभाव का आरोप लग रहा है। सैमसन को रविवार (26 जुलाई) को खत्म हुई जिम्बाब्वे सीरीज से पहले टी20 टीम से बाहर कर दिया गया था।

भारतीय टीम से लंबे समय से बाहर चल रहे बल्लेबाज हनुमा विहारी ने सवाल उठाया कि प्रबंधन ने अभिषेक शर्मा को इतना सपोर्ट क्यों दिया? सैमसन को बाहर रखा गया। उन्होंने लगातार तीन मैच जिताने वाली पारियां खेलकर भारत को टी20 वर्ल्ड कप दिलाया।

अभिषेक शर्मा ने कितने रन बनाए?

हनुमा विहारी ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ‘वर्ल्ड कप से पहले संजू सैमसन ने पांच मैचों में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और स्टार्टिंग 11 में अपनी जगह खो दी। फिर उन्होंने वापसी की और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने। उसी टूर्नामेंट में, अभिषेक शर्मा ने कितने रन बनाए? यूके सीरीज में एक फिफ्टी के अलावा कोई स्कोर नहीं था। 20 और 30 भी नहीं। कोई खास स्कोर नहीं। पिछले आठ मैचों में एक फिफ्टी। अगर आप वर्ल्ड कप को जोड़ लें तो पिछले 18 मैचों में तीन हाफ सेंचुरी।’

अभिषेक शर्मा का खराब प्रदर्शन

पिछले महीने भारत के आयरलैंड दौरे से अपनी पिछली 10 पारियों में अभिषेक ने सिर्फ 191 रन बनाए हैं। इसमें सिर्फ एक अर्धशतक शामिल है। खास बात यह है कि बाएं हाथ का यह खिलाड़ी पिछली चार पारियों में दहाई का आंकड़ा पार नहीं किया है। विहारी ने सवाल उठाया कि खराब फॉर्म के दौरान सैमसन के साथ ऐसा बर्ताव क्यों नहीं किया गया।

अलग-अलग खिलाड़ियों के लिए अलग-अलग नियम क्यों?

हनुमा विहारी ने कहा, ‘सैमसन ने वर्ल्ड कप में कितने मैच खेले? तीन। और तीनों में फिफ्टी। पांच मैचों में अभिषेक का सर्वश्रेष्छ स्कोर 16 है। कोई इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहा? जब सैमसन की बात आती है तो वे कहते हैं कि उनमें निरंतरता नहीं है। ठीक है, लेकिन वह हाई-प्रेशर मैच जिता सकते हैं। अभिषेक एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके बारे में बहुत हाइप है, लेकिन सैमसन भी बराबर है। उन्होंने आईपीएल में भी अच्छा परफॉर्म किया है। अलग-अलग खिलाड़ियों के लिए अलग-अलग नियम क्यों?’

वैभव ने तोड़ा सचिन का रिकॉर्ड

वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द मैच के साथ-साथ प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया। वो भारतीय पुरुष क्रिकेट में सबसे कम उम्र में ये दोनों खिताब लेने वाले खिलाड़ी बने और सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पूरी खबर पढ़ें।