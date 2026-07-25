जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 में शुक्रवार (25 जुलाई) को इशान किशन के पास बड़ी उपलब्धि हासिल करने का मौका होगा। वह 2 रन बनाते ही टी20 अंतराष्ट्रीय मैचों में 1500 से ज्यादा रन बनाने वाले 11वें भारतीय बन जाएंगे। 1500 से ज्यादा रन बनाने वाले भारतीयों में रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पंड्या जैसे दिग्गज खिलाड़ी शामिल हैं।

केएल राहुल, शिखर धवन, अभिषेक शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना और तिलक वर्मा ने भी 1500 से ज्यादा रन बनाए हैं। रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा 4231 रन बनाए हैं। विराट कोहली ने 4188 रन बनाए हैं। सूर्यकुमार यादव ने 3272 रन बनाए हैं। हार्दिक पंड्या ने 2288 रन बनाए हैं। केएल राहुल के नाम 2265 रन हैं।

इशान किशन का करियर

शिखर धवन ने 1759 रन बनाए हैं। अभिषेक शर्मा ने 1619 रन बनाए हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने 1617 रन बनाए हैं। सुरेश रैना ने 1605 रन बनाए हैं। इशान किशन ने 1498 रन बनाए हैं। इशान ने 53 मैच की 53 पारियों में ये रन बनाए हैं। उनका औसत 28.80 का है और 145.57 का स्ट्राइक रेट है। इशान ने 1 शतक और 11 अर्धशतक लगाए हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर 103 है।

भारत — पुरुष T20I 1500+ T20I रन — भारतीय बल्लेबाज़ सर्वाधिक रन बनाने वाले 11 भारतीय — सभी समय सर्वोच्च 4231 — रोहित सर्वोच्च SR 188.69 सर्वोच्च औसत 48.69 — कोहली सक्रिय खिलाड़ी 7 / 11 रन चार्ट स्ट्राइक रेट तालिका सभी (11) सक्रिय संन्यास 1 RG शर्मा (रोहित) 2007–2024 · 159 मैच दिग्गज 4231 avg 32.05 2 V कोहली 2010–2024 · 125 मैच दिग्गज 4188 avg 48.69 3 SA यादव (सूर्या) 2021–2026 · 113 मैच सक्रिय 3272 avg 36.35 4 HH पंड्या 2016–2026 · 138 मैच सक्रिय 2288 avg 28.24 5 KL राहुल 2016–2022 · 72 मैच अनुपस्थित 2265 avg 37.75 6 S धवन 2011–2021 · 68 मैच संन्यास 1759 avg 27.92 7 अभिषेक शर्मा 2024–2026 · 54 मैच सक्रिय 1619 avg 31.74 8 MS धोनी 2006–2019 · 98 मैच संन्यास 1617 avg 37.60 9 SK रैना 2006–2018 · 78 मैच संन्यास 1605 avg 29.18 10 NT तिलक वर्मा 2023–2026 · 57 मैच सक्रिय 1574 avg 42.54 11 इशान किशन 2021–2026 · 53 मैच सक्रिय 1498 avg 28.80 स्ट्राइक रेट — उच्च से निम्न (188.69 आधार) 1 अभिषेक शर्मा 188.69 2 SA यादव (सूर्या) 162.94 3 HH पंड्या 145.91 4 इशान किशन 145.57 5 NT तिलक वर्मा 143.74 6 RG शर्मा (रोहित) 140.89 7 KL राहुल 139.12 8 V कोहली 137.04 9 SK रैना 134.87 10 S धवन 126.36 11 MS धोनी 126.13 # बल्लेबाज़ मैच रन HS Avg SR 100 50 1 RG शर्मा 159 4231 121* 32.05 140.89 5 32 2 V कोहली 125 4188 122* 48.69 137.04 1 38 3 SA यादव 113 3272 117 36.35 162.94 4 25 4 HH पंड्या 138 2288 71* 28.24 145.91 0 9 5 KL राहुल 72 2265 110* 37.75 139.12 2 22 6 S धवन 68 1759 92 27.92 126.36 0 11 7 अभिषेक शर्मा 54 1619 135 31.74 188.69 2 11 8 MS धोनी 98 1617 56 37.60 126.13 0 2 9 SK रैना 78 1605 101 29.18 134.87 1 5 10 NT तिलक वर्मा 57 1574 120* 42.54 143.74 2 8 11 इशान किशन 53 1498 103 28.80 145.57 1 11 स्रोत: ESPNCricinfo · भारत पुरुष T20I · 2006–2026 Jansatta InfoGenIE HTML + CSS Copied to Clipboard

जिम्बाब्वे में सबसे तेज टी20 इंटरनेशनल अर्धशतक लगाने वाले टॉप 10 बल्लेबाज

भारत के खिलाफ जिम्बाब्वे की टीम अपने घर पर तीन मैचों की टी20 सीरीज खेल रही है। पहले मैच में हरारे के मैदान पर वैभव सूर्यवंशी ने 18 गेंद पर पचासा जड़ा। जिम्बाब्वे में टी20 इंटरनेशनल का यह सबसे तेज अर्धशतक भी था। इस लिस्ट में अभिषेक शर्मा तीसरे नंबर पर हैं। पूरी खबर पढ़ें।