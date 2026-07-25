जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 में शुक्रवार (25 जुलाई) को इशान किशन के पास बड़ी उपलब्धि हासिल करने का मौका होगा। वह 2 रन बनाते ही टी20 अंतराष्ट्रीय मैचों में 1500 से ज्यादा रन बनाने वाले 11वें भारतीय बन जाएंगे। 1500 से ज्यादा रन बनाने वाले भारतीयों में रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पंड्या जैसे दिग्गज खिलाड़ी शामिल हैं।

केएल राहुल, शिखर धवन, अभिषेक शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना और तिलक वर्मा ने भी 1500 से ज्यादा रन बनाए हैं। रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा 4231 रन बनाए हैं। विराट कोहली ने 4188 रन बनाए हैं। सूर्यकुमार यादव ने 3272 रन बनाए हैं। हार्दिक पंड्या ने 2288 रन बनाए हैं। केएल राहुल के नाम 2265 रन हैं।

इशान किशन का करियर

शिखर धवन ने 1759 रन बनाए हैं। अभिषेक शर्मा ने 1619 रन बनाए हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने 1617 रन बनाए हैं। सुरेश रैना ने 1605 रन बनाए हैं। इशान किशन ने 1498 रन बनाए हैं। इशान ने 53 मैच की 53 पारियों में ये रन बनाए हैं। उनका औसत 28.80 का है और 145.57 का स्ट्राइक रेट है। इशान ने 1 शतक और 11 अर्धशतक लगाए हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर 103 है।

भारत — पुरुष T20I
1500+ T20I रन — भारतीय बल्लेबाज़
सर्वाधिक रन बनाने वाले 11 भारतीय — सभी समय
सर्वोच्च
4231 — रोहित
सर्वोच्च SR
188.69
सर्वोच्च औसत
48.69 — कोहली
सक्रिय खिलाड़ी
7 / 11
रन चार्ट
स्ट्राइक रेट
तालिका
सभी (11)
सक्रिय
संन्यास
1
RG शर्मा (रोहित)2007–2024 · 159 मैच
दिग्गज
4231
avg 32.05
2
V कोहली2010–2024 · 125 मैच
दिग्गज
4188
avg 48.69
3
SA यादव (सूर्या)2021–2026 · 113 मैच
सक्रिय
3272
avg 36.35
4
HH पंड्या2016–2026 · 138 मैच
सक्रिय
2288
avg 28.24
5
KL राहुल2016–2022 · 72 मैच
अनुपस्थित
2265
avg 37.75
6
S धवन2011–2021 · 68 मैच
संन्यास
1759
avg 27.92
7
अभिषेक शर्मा2024–2026 · 54 मैच
सक्रिय
1619
avg 31.74
8
MS धोनी2006–2019 · 98 मैच
संन्यास
1617
avg 37.60
9
SK रैना2006–2018 · 78 मैच
संन्यास
1605
avg 29.18
10
NT तिलक वर्मा2023–2026 · 57 मैच
सक्रिय
1574
avg 42.54
11
इशान किशन2021–2026 · 53 मैच
सक्रिय
1498
avg 28.80
स्ट्राइक रेट — उच्च से निम्न (188.69 आधार)
1
अभिषेक शर्मा
188.69
2
SA यादव (सूर्या)
162.94
3
HH पंड्या
145.91
4
इशान किशन
145.57
5
NT तिलक वर्मा
143.74
6
RG शर्मा (रोहित)
140.89
7
KL राहुल
139.12
8
V कोहली
137.04
9
SK रैना
134.87
10
S धवन
126.36
11
MS धोनी
126.13
# बल्लेबाज़ मैच रन HS Avg SR 100 50
1RG शर्मा 1594231 121*32.05 140.89532
2V कोहली 1254188 122*48.69 137.04138
3SA यादव 1133272 11736.35 162.94425
4HH पंड्या 1382288 71*28.24 145.9109
5KL राहुल 722265 110*37.75 139.12222
6S धवन 681759 9227.92 126.36011
7अभिषेक शर्मा 541619 13531.74 188.69211
8MS धोनी 981617 5637.60 126.1302
9SK रैना 781605 10129.18 134.8715
10NT तिलक वर्मा 571574 120*42.54 143.7428
11इशान किशन 531498 10328.80 145.57111
सक्रिय (नारंगी) · दिग्गज = रोहित व कोहली · स्रोत: ESPNCricinfo
स्रोत: ESPNCricinfo · भारत पुरुष T20I · 2006–2026
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