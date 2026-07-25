जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 में शुक्रवार (25 जुलाई) को इशान किशन के पास बड़ी उपलब्धि हासिल करने का मौका होगा। वह 2 रन बनाते ही टी20 अंतराष्ट्रीय मैचों में 1500 से ज्यादा रन बनाने वाले 11वें भारतीय बन जाएंगे। 1500 से ज्यादा रन बनाने वाले भारतीयों में रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पंड्या जैसे दिग्गज खिलाड़ी शामिल हैं।
केएल राहुल, शिखर धवन, अभिषेक शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना और तिलक वर्मा ने भी 1500 से ज्यादा रन बनाए हैं। रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा 4231 रन बनाए हैं। विराट कोहली ने 4188 रन बनाए हैं। सूर्यकुमार यादव ने 3272 रन बनाए हैं। हार्दिक पंड्या ने 2288 रन बनाए हैं। केएल राहुल के नाम 2265 रन हैं।
इशान किशन का करियर
शिखर धवन ने 1759 रन बनाए हैं। अभिषेक शर्मा ने 1619 रन बनाए हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने 1617 रन बनाए हैं। सुरेश रैना ने 1605 रन बनाए हैं। इशान किशन ने 1498 रन बनाए हैं। इशान ने 53 मैच की 53 पारियों में ये रन बनाए हैं। उनका औसत 28.80 का है और 145.57 का स्ट्राइक रेट है। इशान ने 1 शतक और 11 अर्धशतक लगाए हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर 103 है।
|#
|बल्लेबाज़
|मैच
|रन
|HS
|Avg
|SR
|100
|50
|1
|RG शर्मा
|159
|4231
|121*
|32.05
|140.89
|5
|32
|2
|V कोहली
|125
|4188
|122*
|48.69
|137.04
|1
|38
|3
|SA यादव
|113
|3272
|117
|36.35
|162.94
|4
|25
|4
|HH पंड्या
|138
|2288
|71*
|28.24
|145.91
|0
|9
|5
|KL राहुल
|72
|2265
|110*
|37.75
|139.12
|2
|22
|6
|S धवन
|68
|1759
|92
|27.92
|126.36
|0
|11
|7
|अभिषेक शर्मा
|54
|1619
|135
|31.74
|188.69
|2
|11
|8
|MS धोनी
|98
|1617
|56
|37.60
|126.13
|0
|2
|9
|SK रैना
|78
|1605
|101
|29.18
|134.87
|1
|5
|10
|NT तिलक वर्मा
|57
|1574
|120*
|42.54
|143.74
|2
|8
|11
|इशान किशन
|53
|1498
|103
|28.80
|145.57
|1
|11
जिम्बाब्वे में सबसे तेज टी20 इंटरनेशनल अर्धशतक लगाने वाले टॉप 10 बल्लेबाज
भारत के खिलाफ जिम्बाब्वे की टीम अपने घर पर तीन मैचों की टी20 सीरीज खेल रही है। पहले मैच में हरारे के मैदान पर वैभव सूर्यवंशी ने 18 गेंद पर पचासा जड़ा। जिम्बाब्वे में टी20 इंटरनेशनल का यह सबसे तेज अर्धशतक भी था। इस लिस्ट में अभिषेक शर्मा तीसरे नंबर पर हैं। पूरी खबर पढ़ें।