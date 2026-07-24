हनुमा विहारी ने जिम्बाब्वे दौरे पर 3 मैचों की टी20 सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड में रजत पाटीदार को बाहर रखने के लिए टीम मैनेजमेंट और चयनकर्ताओं की आलोचना की है। विहारी का मानना ​​है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए शानदार प्रदर्शन और खिताबज जिताने के बाद पाटीदार को टीम में जगह मिलनी चाहिए थी। विहारी ने टीम के ओवरऑल बैलेंस पर भी सवाल उठाए।

विहारी ने कहा कि चयनकर्ताओं ने कुछ मुश्किल फैसले लिए खासकर रजत पाटीदार को बाहर रखकर। हालांकि, टीम में कई बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। उन्हें लगा कि पाटीदार या संजू सैमसन जैसे दाएं हाथ के बल्लेबाजों से टीम को बेहतर बैलेंस मिलता। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ‘रिंकू सिंह को वापस लाया गया, लेकिन रजत पाटीदार कहां हैं? उन्होंने आरसीबी को दो सीजन में खिताब जिताया और बल्लेबाज के तौर पर भी अच्छा प्रदर्शन किया। उन्हें भी नहीं चुना गया। ये चयनकर्ताओं के कड़े फैसले हैं।’

पाटीदार या सैमसन को मौका देना चाहिए था

विहारी ने कहा, ‘पाटीदार को मौका मिलना चाहिए था, खासकर इसलिए क्योंकि अगर आप टीम को देखें, तो सभी लेफ्ट-हैंडर हैं। इतने सारे लेफ्ट-हैंडर्स होने पर पाटीदार या सैमसन को राइट-हैंडर के तौर पर होना चाहिए था। हां, प्रभसिमरन हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह खेलेंगे क्योंकि इशान किशन विकेटकीपर के तौर पर पहली पसंद होंगे।’

पहला टी20 जीता भारत

जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 में भारत ने 7 विकेट से जीत दर्ज की और 3 मैचों की टी20 सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल की। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में 6 मैच गंवाने के बाद पहली जीत दर्ज की। जिम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 125 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी की शानदार अर्धशतकीय पारी के दमपर भारत ने 13.2 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया।

श्रेयस अय्यर की बतौर कप्तान पहली जीत

भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 7 विकेट से जीता। श्रेयस अय्यर को बतौर कप्तान पहली जीत मिली। इस मुकाबले में अर्धशतक लगाने के बावजूद वैभव सूर्यवंशी नहीं बल्कि दूसरे खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। पूरी खबर पढ़ें।