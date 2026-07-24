भारत के तेज गेंदबाज मयंक यादव का करियर काफी मुश्किल भरा रहा है। 24 साल का यह युवा खिलाड़ी चोट की वजह से दो साल तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से दूर रहा। तेज रफ्तार से गेंद करने के कारण ‘राजधानी एक्सप्रेस’ नाम से मशहूर दिल्ली के लड़के ने जिम्बाब्वे के खिलाफ गुरुवार (23 जुलाई) को दमदार प्रदर्शन किया और प्लेयर ऑफ द मैच बना।

अक्टूबर 2024 के बाद भारत के लिए अपना पहला मैच खेलते हुए मयंक यादव ने हरारे स्पोर्ट्स क्लब में जिम्बाब्वे के खिलाफ पहली ही गेंद पर विकेट लिया। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंयक ने माना कि 22-23 साल की उम्र में बार-बार चोटिल होना मानसिक रूप से काफी चुनौतीपूर्ण था। उन्होंने काफी तेज रफ्तार से गेंदबाजी की। ​​उन्होंने कहा कि देश का प्रतिनिधित्व करने के सपने के कारण मुश्किल रिहैबिलिटेशन पीरियड के दौरान उनका हौसला नहीं टूटा।

देश के लिए खेलने की प्रेरणा

मयंक यादव ने कहा, ‘यह बहुत मुश्किल था। दो साल का अंतराल मेरे लिए एक इंसान के तौर पर बहुत चुनौतीपूर्ण था… मैं उस समय सिर्फ 22-23 साल का था, इसलिए मुझ पर हमेशा लगता था कि मुझे इतनी कम उम्र में इतना कुछ झेलना पड़ा, लेकिन साथ ही देश के लिए खेलने का हर खिलाड़ी का बचपन का सपना होता है। यही मेरे लिए प्रेरणा थी कि मैं देश के लिए वापसी और प्रदर्शन करूं।’

श्रेयस अय्यर की तारीफ

मयंक ने कप्तान श्रेयस अय्यर को लेकर कहा, ‘मैंने जिम्बाब्वे के बारे में बहुत सुना था कि यहां तेज गेंदबाजों को अच्छी मदद मिलती है। हरारे में यह मेरा पहला मैच था और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे विकेट से बहुत मदद मिल रही थी। मुझे लगता है कि इससे टीम में अपना योगदान देने में मदद मिली। मैं पहली बार उनकी कप्तानी में खेल रहा हूं। मैच के दौरान मुझे लगा कि उन्होंने गेंदबाजों पर बहुत भरोसा दिखाया। मैं जैसी भी गेंदबाजी करना चाहता था, उन्होंने उसका साथ दिया और जब भी उन्होंने सलाह दी मैंने उसको माना। उनकी कप्तानी में खेलते हुए मुझे बहुत आजीदी महसूस हुई।’

श्रेयस अय्यर की बतौर कप्तान पहली जीत

भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 7 विकेट से जीता। श्रेयस अय्यर को बतौर कप्तान पहली जीत मिली। इस मुकाबले में अर्धशतक लगाने के बावजूद वैभव सूर्यवंशी नहीं बल्कि दूसरे खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। पूरी खबर पढ़ें।