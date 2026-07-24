भारत के युवा तेज गेंदबाज मयंक यादव का करियर चोट से काफी प्रभावित रहा है। उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 में लगभग 2 साल बाद भारतीय टीम में वापसी की और पहली ही गेंद पर विकेट लिया। 150 से ज्यादा की रफ्तार से गेंद करने क्षमता रखने वाले दिल्ली का यह तेज गेंदबाज जब गेंद से हरारे में कहर बरपा रहा था तब उनके पिता मथुरा में गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा लगा रहे थे। उन्होंने बेटे के फिट रहने की दुआ मांगी। इसके कारण वह मैच भी नहीं देख सके।

टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में मयंक यादव के पिता ने कहा, ‘कैसा डाला? मैंने तो मैच देखा तक नहीं। मैं तो बस कल रात ही मथुरा आ गया था। बस अभी गोवर्धन भगवान की परिक्रमा कर के वापस निकल रहा हूं। बस फिट रहे यही मांगा है। पिछले दो साल काफी मुश्किल गए हैं बच्चे के।’ प्रभु यादव ओखला में एंबुलेंस और पुलिस की गाड़ियों के लिए सायरन बनाने वाली कंपनी में काम करते हैं।

रफ्तार के कारण सुर्खियों में आए थे मंयक यादव

अपनी रफ्तार के कारण इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलते हुए सुर्खियों में आए मयंक यादव चोट के कारण लंबे समय तक मैदान से दूर रहे हैं। आईपीएल 2026 में भी वह ज्यादा मैच नहीं खेल पाए, लेकिन जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 में वह जबरदस्त फॉर्म में दिखे। उन्होंने पहली ही गेंद पर 149 किलोमीटर प्रतिघंटे से ज्यादा की रफ्तार से गेंद करते ब्रायन बेनेट का विकेट लिया। उन्होंने 4 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट लिए।

मयंक यादव का प्रदर्शन

मयंक यादव ने इससे पहले मयंक यादव ने भारत के लिए अब तक 4 टी20 मैच खेले हैं। उन्होंने 16.83 के औसत और 6.31 की इकॉनमी से 6 विकेट लिए हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 में मयंक ने प्लेयर ऑफ द मैच चुने जाने के बाद कहा कि चोट के कारण पिछले 2 साल मानसिक रूप काफी चुनौतीपूर्ण रहे हैं। भारत के लिए खेलने के लिए प्रेरणा के कारण उन्हें चोट से उबरकर वापसी में मदद मिली। पूरी खबर पढ़ें।