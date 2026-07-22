IND vs Zim 1st T20 Cricket Match Playing 11: भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 23 जुलाई को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा। इस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा की जोड़ी भारत के लिए पारी की शुरुआत करेगी, यह साफ नजर आ रहा है। वहीं दो भारतीय खिलाड़ी इस मुकाबले में अपना टी20 इंटरनेशनल डेब्यू भी कर सकते हैं।

भारतीय टीम इस सीरीज में युवा गेंदबाजी अटैक के साथ उतरी है। स्पिन विभाग में अनुभवी रवि बिश्नोई हैं लेकिन इंग्लैंड का दौरा उनके लिए बेहद खराब रहा था। इसके बाद यहां वरुण चक्रवर्ती की इंजरी के कारण उन्हें टीम में जगह मिली है। अब हर्ष दुबे इस सीरीज में अपना टी20 इंटरनेशनल डेब्यू कर सकते हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने वनडे सीरीज से इंटरनेशनल डेब्यू किया था।

यश या अशोक किसे मिलेगी कैप?

भारतीय पेस अटैक में इस सीरीज के लिए प्रिंस यादव और मयंक यादव के साथ दो डेब्यूटेंट मौजूद हैं। अशोक शर्मा और यश ठाकुर का पहली बार भारतीय टीम में चयन हुआ है। दोनों में से किसी एक या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों को भी डेब्यू कैप मिल सकती है। अगर अनुभव के साथ कप्तान श्रेयस गए तो प्रिंस और मयंक के पास थोड़ा अनुभव है, ऐसे में एक ही डेब्यूटेंट को पेस बैट्री में मौका मिलने के आसार हैं।

यश ठाकुर एक वैरिएशन्स वाले गेंदबाज हैं। उन्होंने आईपीएल में पंजाब किंग्स, लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए अपनी काबिलियत दिखाई है। वहीं अशोक शर्मा के पास गति है। यश ने हाल ही में श्रीलंका ए के खिलाफ ट्राई सीरीज में इंडिया ए के लिए बेहतरीन गेंदबाजी की थी। वहीं अशोक शर्मा भी उस सीरीज में नजर आए थे। ऐसे में रोटेशन को देखते हुए इस सीरीज में दोनों के डेब्यू की संभावना है।

पहले टी20 के लिए भारत की संभावित प्लेइंग 11

अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, इशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, हर्ष दुबे, प्रिंस यादव, यश ठाकुर/अशोक शर्मा, मयंक यादव।

पहले टी20 के लिए जिम्बाब्वे की संभावित प्लेइंग 11

तदिवानाशे मारुमनी (विकेटकीपर), ब्रायन बेनेट, डायोन मायर्स, सिकंदर रजा (कप्तान), रयान बर्ल, वेस्ली मधेवेरे, मिल्टन शुम्बा, वेलिंगटन मसाकाद्जा, ब्लेसिंग मुजारबानी, रिचर्ड नगारवा, तनाका चिवांगा / न्यूमैन न्यामुरी।

भारत-जिम्बाब्वे टी20 सीरीज के लिए दोनों टीमों के स्क्वाड

भारतीय टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उपकप्तान), इशान किशन (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, रिंकू सिंह, हर्ष दुबे, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, अशोक शर्मा, मयंक यादव, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर)।

जिम्बाब्वे टीम: सिकंदर रजा (कप्तान), ब्रायन बेनेट, रयान बर्ल, तनाका चिवांगा, बेन कुरेन, ब्रैड इवांस, वेस्ली मधेवेरे, तदिवानाशे मारुमनी, वेलिंगटन मसाकाद्जा, ब्लेसिंग मुजारबानी, डायोन मायर्स, रिचर्ड नगारवा, न्यूमैन न्यामुरी, मिल्टन शुम्बा, तफदजवा त्सिगा।

IND vs ZIM: जिम्बाब्वे में कैसा है भारत का T20I रिकॉर्ड? पिछली सीरीज में हरारे में हारी थी टीम इंडिया

भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का आगाज 23 जुलाई से होगा। इस सीरीज से पहले भारत ने यहां कुल चार सीरीज में 12 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं। भारत का यहां कैसा रिकॉर्ड रहा है और कब-कब टीम हारी है, पूरा विवरण इस खबर में उपलब्ध है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





