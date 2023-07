IND vs WI: यशस्वी जयसवाल ने वेस्टइंडीज के गेंदबाज केमार रोच को दी गाली, कहा- हट ना… सामने से; देखें VIDEO

मैच के दूसरे दिन तीसरे सेशन में यशस्वी जयसवाल ने वेस्टइंडीज के गेंदबाज केमार रोच के खुलकर गाली दी।

भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जयसवाल (सोर्स-एपी फोटो)

पढ़ें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram