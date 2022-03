????. ?. ???!? ?



Hundreds from @mandhana_smriti & @ImHarmanpreet ? ?



Impressive performance with the ball ? ?



The @M_Raj03-led #TeamIndia complete a clinical 1⃣5⃣5⃣-run victory over the West Indies. ? ? #CWC22 | #WIvIND



