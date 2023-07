IND vs WI: घर में लगातार छठी ODI सीरीज हारने की कगार पर वेस्टइंडीज, आयरलैंड और बांग्लादेश से भी मिली हार

भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा वनडे किंग्सटन ओवल में ही खेला जाएगा। वेस्टइंडीज की टीम अगर यह मैच हार गई तो सीरीज भी गंवा देगी और इसी के साथ यह कैरेबियाई टीम घर में लगातार छठी वनडे सीरीज हार जाएगी।

भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा वनडे किंग्सटन ओवल में ही खेला जाएगा। फोटो सोर्स- ICC

भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला शनिवार (29 जुलाई) को किंग्सटन ओवल में ही खेला जाएगा। भारत पहला वनडे जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर चुका है और अगर दूसरा मुकाबला भी भारत ने जीत लिया तो सीरीज में अजेय बढ़त हासिल हो जाएगी। वेस्टइंडीज को सीरीज बचाने के लिए आज का मैच जरूर जीतना होगा। वेस्टइंडीज पर लगातार छठी सीरीज हार का खतरा भारत के खिलाफ दूसरे वनडे से पहले वेस्टइंडीज पर ना सिर्फ यह सीरीज गंवाने का बल्कि अपने घर में लगातार छठी सीरीज गंवाने का खतरा मंडरा रहा है। पिछले 2 साल के अंदर वेस्टइंडीज ने अपने घर में 5 वनडे सीरीज गंवाई हैं और अगर भारत के खिलाफ भी कैरेबियाई टीम आज का मैच हार जाती है तो यह लगातार छठी सीरीज हार होगी। वेस्टइंडीज ने घर में हारी हैं यह पांच वनडे सीरीज जुलाई 2021 के बाद से अभी तक वेस्टइंडीज ने घर में 5 वनडे सीरीज खेली हैं और पांचों गंवाई हैं। इस दौरान बांग्लादेश और आयरलैंड ने भी वेस्टइंडीज को उसी के घर में हराया है। सबसे पहले जुलाई 2021 में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज 2-1 से वनडे सीरीज में हराया था। ऑस्ट्रेलिया के बाद जनवरी 2021 में आयरलैंड ने 2-1 से वेस्टइंडीज को पीटा था। Also Read IND vs WI: कुलदीप यादव ने गेंदबाजी में सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा और युजवेंद्र चहल के इस कीर्तिमान की कर ली बराबरी उसके बाद जुलाई 2021 में बांग्लादेश ने 3-0 क्लीन स्वीप किया था। जुलाई 2022 में भारत ने शिखर धवन की कप्तानी में वेस्टइंडीज 3-0 से रौंदा था। वहीं अगस्त 2022 में वेस्टइंडीज ने न्यूजीलैंड के खिलाफ भी घर में 2-1 से वनडे सीरीज गंवा दी थी। विश्व कप नहीं खेलेगा वेस्टइंडीज आपको बता दें कि वेस्टइंडीज क्रिकेट पिछले कुछ सालों से बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। हाल ही में वेस्टइंडीज वर्ल्ड कप क्वालिफायर से भी बाहर हुई थी, जिसके बाद भारत में दो महीने बाद होने वाले विश्व कप में वेस्टइंडीज के दरवाजे बंद हो गए। विश्व कप के इतिहास में पहली बार वेस्टइंडीज के बिना इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा।

पढ़ें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram