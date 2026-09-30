वेस्टइंडीज की टीम ने भारत के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में इतिहास रच दिया है। कैरेबियाई टीम ने वनडे इंटरनेशनल में अपना सबसे बड़ा स्कोर बनाया। वेस्टइंडीज ने 50 ओवर में 7 विकेट पर 405 रन बनाए। वहीं भारत के खिलाफ भी 43 साल बाद उसने सबसे बड़ा वनडे स्कोर बनाने का रिकॉर्ड तोड़ा। इस पारी में कैरेबियाई टीम के लिए तीन बल्लेबाजों ने शतक जड़ा।
भारत के खिलाफ इससे पहले कैरेबियाई टीम का सबसे बड़ा वनडे स्कोर 333 रन था जो 1983 में बना था। इस मैच में वेस्टइंडीज के लिए जॉन कैंपबेल 101, कप्तान शाय होप 104 और आमिर जंगू 114 ने बेहतरीन शतकीय पारियां खेलीं। वेस्टइंडीज का इससे पहले वनडे इंटरनेशनल में सबसे बड़ा स्कोर 389 रन था, जो इंग्लैंड के खिलाफ 2019 में उसने बनाया था। अब 7 साल बाद कैरेबियाई टीम ने अपना रिकॉर्ड तोड़ा और वनडे इंटरनेशनल में सबसे बड़ा स्कोर बनाया।
वेस्टइंडीज के पांच सबसे बड़े वनडे स्कोर
- 405/7 रन: vs भारत, गुवाहाटी, 2026*
- 389 रन: vs इंग्लैंड, सेंट जॉर्ज, 2019
- 385/7 रन: vs आयरलैंड, डबलिन, 2025
- 381/3 रन: vs आयरलैंड, डबलिन, 2019
- 374/6 रन: vs नीदरलैंड्स, हरारे 2023
भारत के खिलाफ सबसे बड़े वनडे स्कोर
- 438/4 : साउथ अफ्रीका, वानखेड़े 2015
- 411/8 : श्रीलंका, राजकोट 2009
- 405/7 : वेस्टइंडीज, गुवाहाटी 2026*
- 389/4 : ऑस्ट्रेलिया, सिडनी 2020
- 387/3 : इंग्लैंड, लॉर्ड्स 2026
भारतीय गेंदबाजों की जमकर पिटाई
इस मुकाबले में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी। भारतीय गेंदबाज इस पारी में बहुत महंगे साबित हुए। डेब्यूटेंट आकिब नबी दार ने 8.5 ओवर में 84 रन दिए और एक भी विकेट नहीं ले पाए। वहीं गुरनूर बराड़ ने दो विकेट लेते हुए 10 ओवर में 96 रन दिए।
प्रसिद्ध कृष्णा पूरे 10 ओवर नहीं कर पाए और 5 ओवर फेंक कर ही फील्ड से बाहर चले गए। उन्होंने 45 रन देकर एक विकेट लिया। वहीं स्पिन की बात करें तो कुलदीप यादव ने 10 ओवर में 65 रन देकर दो विकेट लिए और 200 वनडे विकेट भी पूरे किए। रविंद्र जडेजा को 2 विकेट मिले और उन्होंने 10 ओवर में 75 रन दिए। नमन धीर ने इंजरी के पहले 6.1 ओवर में 38 रन दिए और एक भी विकेट नहीं मिला।
भारत ने कभी नहीं चेज किया इतना बड़ा स्कोर
भारतीय टीम के अगर वनडे इंटरनेशनल में सबसे सफल रन चेज की बात करें तो इतना स्कोर टीम इंडिया ने कभी चेज नहीं किया है। भारत का सबसे सफल वनडे रन चेज 360 रन रहा है जो उसने 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया था। उस मुकाबले में रोहित शर्मा ने 142 रनों की पारी खेली थी। इसके अलावा वनडे की दूसरी पारी में भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर भी 360 रन है जिसमें रोहित ने शतक जड़ा था। अगर यह लक्ष्य भारत को हासिल करना है, फिर से रोहित के बल्ले से कमाल की जरूरत है।
IND vs WI: जॉन कैंपबेल का दूसरे वनडे में तूफानी शतक, ब्रायन लारा की लिस्ट में शामिल; क्रिस गेल का रिकॉर्ड टूटा
वेस्टइंडीज के ओपनर जॉन कैंपबेल ने भारत के खिलाफ दूसरे वनडे में 65 गेंद पर शतक जड़ा। वह सबसे तेज वनडे शतक लगाने वाले वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों की लिस्ट में पहुंच गए हैं। ब्रायन लारा इस मामले में नंबर 1 हैं। वहीं कैंपबेल ने क्रिस गेल का रिकॉर्ड भी तोड़ा है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर