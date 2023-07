IND vs WI: 500वां मैच खेलने को तैयार विराट कोहली, जानिए 100वें, 200वें, 300वें और 400वें मैच में कैसा था उनका प्रदर्शन

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली अपना 500वां इंटरनेशनल मैच वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलेंगे।

भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज विराट कोहली (सोर्स-एपी फोटो)

Ind vs WI 2nd test match: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान व स्टार बल्लेबाज विराट कोहली वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर का 500वां मैच खेलने के लिए तैयार हैं। पोर्ट ऑफ स्पेन में कैरेयिबाई टीम के खिलाफ मैदान पर उतरते ही वो इस ऐतिहासिक उपलब्धि को अपने नाम कर लेंगे और भारत की तरफ से 500 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले चौथे बल्लेबाज बन जाएंगे। विराट कोहली से पहले भारत के लिए 500 या फिर उससे ज्यादा इंटरनेशनल मैच सिर्फ तीन खिलाड़ियों सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और एमएस धोनी ने खेले हैं। विराट कोहली अब इन तीन महान खिलाड़ियों की एलीट लिस्ट में शामिल होने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी बन जाएंगे। कोहली का 100वें, 200वें, 300वें और 400वें मैच में प्रदर्शन विराट कोहली अपने 500वें मैच में कैसा प्रदर्शन करेंगे इस पर हर खेल प्रेमियों की निगाहें बनी रहेगी, लेकिन आइए आपको बताते हैं कि उन्होंने अपने 100वें, 200वें, 300वें और 400वें मैच में किस तरह से प्रदर्शन किया था। कोहली ने अपना 100वां इंटरनेशनल मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेला था और उस मैच में उन्होंने इस टीम के खिलाफ 66 रन की पारी खेली थी। उन्होंने अपना 200वां इंटरनेशनल मुकाबला श्रीलंका के खिलाफ खेला था और उन्होंने 49 रन की पारी खेली थी। अपने 300वें इंटरनेशनल मैच में उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ ही सिर्फ 4 रन की पारी खेली थी जबकि 400वें इंटरनेशनल मैच में वो वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना खाता तक नहीं खोल पाए थे और जीरो पर आउट हो गए थे। 499 मैच भारत के लिए खेल चुके हैं कोहली विराट कोहली भारत की तरफ से 500 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले चौथे बल्लेबाज बनेंगे जबकि भारत की तरफ से सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने वाले बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हैं जिन्होंने 664 मैच खेले थे। इसके बाद दूसरे नंबर पर एमएस धोनी हैं जिन्होंने 538 मैचों में शिरकत की थी जबकि 509 मैचों के साथ राहुल द्रविड़ तीसरे नंबर पर हैं। वहीं 499 मैचों के साथ कोहली अभी चौथे नंबर पर हैं जबकि इस लिस्ट में पांचवें स्थान पर 442 मैचों के साथ भारतीय कप्तान रोहित शर्मा मौजूद हैं। भारत के लिए सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले टॉप 7 बल्लेबाज 664- सचिन तेंदुलकर

538 – एमएस धोनी

509 – राहुल द्रविड़

499 – विराट कोहली<br>442 – रोहित शर्मा

433 – मो. अजहरुद्दीन

424 – सौरव गांगुली Also Read IND vs IRE: आयरलैंड दौरे पर संजू सैमसन होंगे भारतीय टीम के मुख्य विकेटकीपर, इशान किशन को नहीं मिलेगा मौका!

पढ़ें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram