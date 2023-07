IND vs WI: कोहली की रफ्तार ने किया रोमारियो शेफर्ड का काम तमाम, घुटने पर बैठ लिया गजब का कैच; VIDEO

भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली ने वेस्टइंडीज के रोमारियो शेफर्ड का शानदार कैच लपका जिसका वीडियो काफी वायरल हो रहा है।

विराट कोहली ने लिया शानदार कैच (फोटो साभार-स्क्रीनग्रैब)

पढ़ें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram