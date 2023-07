IND vs WI: विराट कोहली के गले लगते ही दूसरी दुनिया में पहुंच गए थे मुकेश कुमार, भारतीय गेंदबाज ने मोहम्मद सिराज संग शेयर की भावनाएं

India vs West Indies, 2nd Test Match: बिहार के गोपालगंज जिले के रहने वाले मुकेश कुमार ने अपने 30वें जन्मदिन से कुछ महीने पहले टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया है।

IND vs WI: पोर्ट ऑफ स्पेन के क्वींस पार्क में दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन वेस्टइंडीज के किर्क मैकेंजी को आउट करने के बाद टीम के साथी विराट कोहली के साथ जश्न मनाते हुए भारतीय तेज गेंदबाज मुकेश कुमार। (सोर्स- पीटीआई)

India vs West Indies, 2nd Test Match: इतने साल से विराट कोहली के मैदानी कारनामों को विस्मित भाव से देखते आए मुकेश कुमार के लिए यह सपने जैसा था, जब उनके पहले विकेट पर भारत के पूर्व कप्तान ने उन्हें गले लगा लिया। अपने 30वें जन्मदिन से कुछ महीने पहले ही टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करने वाले बिहार के गोपालगंज जिले के मुकेश कुमार पिछले सात साल में बंगाल की अंडर 23 टीम से लेकर भारत ए के लिए खेल चुके हैं। मोहम्मद सिराज के साथ बीसीसीआई (भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड) टीवी से बातचीत में उन्होंने कहा, ‘मुझे जब विकेट मिला तो विराट भैया भागकर आए और मुझे गले लगा लिया। मैं किसी और दुनिया में ही चला गया। इतने साल तक टीवी पर जिसे मैं देखता आया, उसने मुझे गले लगाया। अद्भुत अनुभव था।’ मुकेश कुमार ने कहा, ‘जब आप और जेडी (उनादकट) भाई गेंदबाजी कर रहे थे तो रोहित भाई ने कहा था कि इस पिच पर तुरंत विकेट नहीं मिलेंगे। मेहनत करनी पड़ेगी।’ मानसिक रूप से वह तैयार था, लेकिन जब टीम बैठक में मैच से एक दिन पहले उसे पदार्पण के बारे में बताया गया तो उसे कुछ समय लगा। मुकेश कुमार ने कहा, ‘जब मुझे पता चला कि मैं सच में खेल रहा हूं तो मैं स्तब्ध रह गया। मैं हमेशा से खेलने के लिए तैयार था और इसलिए ही टीम बैठक में गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मौका मिल सकता है।’ मुकेश कुमार ने कहा, ‘यहां सुबह थी और भारत में शाम हो रही थी। मैं शाम को होटल पहुंचा तो मां से बात की। मैंने कहा कि मां मैं देश के लिए खेल रहा हूं। मेरे सभी रिश्तेदार भी बहुत खुश हैं, जिन्होंने शुरू से मेरा साथ दिया।’

