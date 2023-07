Virat Kohli century: विराट कोहली ने 500वें मैच में 76वां इंटरनेशनल ठोककर रचा इतिहास, टूट गया सचिन तेंदुलकर का बड़ा रिकॉर्ड

विराट कोहली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट करियर का 29वां शतक लगाया तो वहीं यह उनके इंटरनेशनल क्रिकेट करियर का 76वां शतक रहा।

भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली (सोर्स-एपी फोटो)

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान व स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पोर्ट ऑफ स्पेन में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में शानदार शतक लगाया। यह विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट करियर का 29वां शतक रहा साथ ही साथ यह उनके इंटरनेशनल क्रिकेट करियर का 76वां शतक भी रहा। विराट कोहली अपना 500वां इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेल रहे हैं और वो 500वें इंटरनेशनल क्रिकेट में शतक लगाने वाले वर्ल्ड के पहले बैट्समैन भी बने और इतिहास रचा। इसके अलावा 500 इंटरनेशनल मैच खेलकर वो सचिन तेंदुलकर से ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज भी बन गए। यही नहीं कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 76 शतक लगाने वाले बल्लेबाज भी बने। विराट कोहली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ लगाया टेस्ट में तीसरा शतक विराट कोहली ने इस मैच में अपना शतक 180 गेंदों पर चौका लगाकर पूरा किया। इससे पहले उन्होंने अपना अर्धशतक भी चौके के साथ पूरा किया था। कोहली ने अपनी शतकीय पारी के दौरान 10 चौके जड़े। विराट कोहली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में जहां अपना तीसरा शतक लगाया तो वहीं वेस्टइंडीज की धरती पर टेस्ट क्रिकेट में यह उनका दूसरा शतक रहा। 500वें इंटरनेशनल मैच में कोहली ने तोड़ा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड विराट कोहली ने 500वें इंटरनेशनल मैच में शतक लगाकर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सचिन तेंदुलकर ने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर के 500वें मुकाबले तक 75 शतक लगाए थे, लेकिन विराट कोहली ने उन्हें 76 शतक लगाकर पीछे छोड़ दिया। विराट कोहली का इंटरनेशनल क्रिकेट मे ओवरसीज में यह 28वां शतक था जबकि इस मामले में यानी ओवरसीज में इंटरनेशनल क्रिकेट में उनसे ज्यादा 29 शतक सचिन तेंदुलकर ने लगाए थे। कोहली ने जो रूट को पीछे छोड़ा फैब फोर की बात करें तो विराट कोहली ने जो रूट को पीछे छोड़ दिया जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अब तक 28 शतक लगाए हैं। कोहली का यह 29वां शतक था और वो रूट से आगे निकल गए। फैब 4 में सर्वाधिक टेस्ट शतक स्टीव स्मिथ – 32 जो रूट- 30 विराट कोहली- 29 केन विलियमसन – 28 सक्रिय खिलाड़ियों में सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय शतक विराट कोहली- 76

जो रूट- 46

डेविड वार्नर- 45

स्टीवन स्मिथ – 44

रोहित शर्मा- 44 कोहली ने की जैक कैलिस की बराबरी विराट कोहली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में 12वां शतक लगाया और उन्होंने जैक कैलिस की बराबरी कर ली। कैलिस ने भी इस टीम के खिलाफ 12 शतक लगाए थे। इस टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड सुनील गावस्कर के नाम पर दर्ज है। वेस्टइंडीज के खिलाफ सर्वाधिक शतक 13 – सुनील गावस्कर

12 – विराट कोहली

12 – जैक कैलिस

11- एबी डिविलियर्स ओवरसीज में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज 58 – सचिन तेंदुलकर

41 – विराट कोहली

37- कुमार संगकारा

35 – रिकी पोंटिंग

33 – जैक्स कैलिस

33 – यूनिस खान एशिया के बाहर सर्वाधिक टेस्ट शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज 18- सचिन तेंदुलकर

15- सुनील गावस्कर

14 – राहुल द्रविड़

13 – विराट कोहली विराट कोहली ने तोड़ा लारा का रिकॉर्ड नंबर चार पर टेस्ट में बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली ने 25वां शतक लगाया और लारा को पीछे छोड़ दिया जिन्होंने इस नंबर पर टेस्ट में कुल 24 शतक लगाए थे। टेस्ट में नंबर 4 पर सबसे ज्यादा शतक 44 – सचिन तेंदुलकर

35 – जैक्स कैलिस

30 – महेला जयवर्धने

25-विराट कोहली

24 – ब्रायन लारा Also Read EXCLUSIVE: क्या रोहित शर्मा, विराट कोहली अगले टी20 विश्व कप में खेलेंगे? इस सवाल पर वसीम जाफर बोले- यह यंग ब्लड का गेम है

