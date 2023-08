Most Sixes for India in T20I debut innings: भारतीय युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले के जरिेए टी20 क्रिकेट में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया। तिलक वर्मा का डेब्यू काफी अच्छा रहा और मैदान पर उतरते ही जिस तरह से उन्होंने अपनी पारी की पहली दो गेंदों पर छक्के लगाए वह अपने आप में बेमिसाल था।

तिलक के इस बल्लेबाजी की तारीफ कप्तान हार्दिक पांड्या ने भी मैच के बाद की और कहा कि उन्होंने दिखाया कि बेखौफ क्रिकेट किस तरह से खेली जाती है। तिलक वर्मा ने इंडीज के खिलाफ पहले मैच में 3 छक्के और 2 चौकों की मदद से 39 रन बनाए और उन्होंने इशान किशन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसके अलावा उन्होंने राहुल द्रविड़, मुरली विजय और सूर्यकुमार यादव की बराबरी भी कर ली।

तिलक वर्मा ने तोड़ा इशान किशन का रिकॉर्ड

तिलक वर्मा ने इंडीज के खिलाफ पहले मैच में 22 गेंदों पर 39 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट 177.27 का रहा। इस स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करने के बाद वो अब भारत की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करते हुए सबसे ज्यादा की स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड इशान किशन के नाम पर दर्ज था जिन्होंने साल 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू करते हुए 175 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे। इशान किशन अब इस मामले में दूसरे नंबर पर खिसक गए हैं जबकि अजिंक्य रहाणे तीसरे नंबर पर हैं।

T20I डेब्यू पर भारत के लिए बेस्ट स्ट्राइक रेट (न्यूनतम 30 रन)

177.27 – तिलक वर्मा बनाम वेस्टइंडीज, 2023

175 – इशान किशन बनाम इंग्लैंड, 2021

156.41 – अजिंक्य रहाणे बनाम इंग्लैंड, 2011

द्रविड़, सूर्यकुमार यादव और मुरली विजय की तिलक ने की बराबरी

तिलक वर्मा ने अपने टी20 डेब्यू मैच में 3 छक्के लगाए और उन्होंने राहुल द्रविड़, मुरली विजय और सूर्यकुमार यादव की बराबरी कर ली। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू मैच में राहुल द्रविड़, मुरली विजय और सूर्यकुमार यादव ने तीन-तीन छक्के लगाए थे जबकि इस मामले में पहले नंबर पर इशान किशन हैं जिन्होंने अपने डेब्यू टी20 इंटरनेशनल मैच में 4 छक्के जड़े थे।

T20I डेब्यू पारी में भारत के लिए सर्वाधिक छक्के

4- ईशान किशन

3 – तिलक वर्मा

3 – राहुल द्रविड़

3 – मुरली विजय

3 – सूर्यकुमार यादव

T20I डेब्यू इनिंग में भारत के लिए सर्वाधिक रन

61 रन – अजिंक्य रहाणे

57 रन – सूर्यकुमार यादव

56 रन – ईशान किशन

50 रन – रॉबिन उथप्पा

50* रन – रोहित शर्मा<br>48 रन – मुरली विजय

43 रन – एस बद्रीनाथ

39 रन – तिलक वर्मा