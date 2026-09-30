भारतीय टीम ने वनडे इंटरनेशनल के इतिहास में अपनी सबसे बड़ी और ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली है। भारतीय मेंस क्रिकेट टीम ने पहली बार वनडे में 400 प्लस रन का स्कोर चेज किया है। वहीं वनडे क्रिकेट इतिहास में भी पहली बार 400 से ज्यादा रन का स्कोर चेज हुआ है। 20 साल पहले 2006 में साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 438 रन का रिकॉर्ड स्कोर बनाया था और 435 रन का लक्ष्य हासिल किया था।

अब साल बाद टीम इंडिया वनडे क्रिकेट में 400 प्लस रन का लक्ष्य चेज करने वाली दूसरी टीम बनी है। भारत के सबसे सफल रन चेज की बात करें तो उसने इससे पहले सबसे सफल वनडे रन चेज 360 रन रहा है जो उसने 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया था। उस मुकाबले में भी रोहित शर्मा ने शतक लगाया था और 142 रनों की पारी खेली थी। इस मैच में कप्तान शुभमन गिल ने नाबाद 223 रन बनाए और रोहित शर्मा ने 101 रन की पारी खेली।

ODI क्रिकेट के 5 सबसे सफल रन चेज

435 रन: साउथ अफ्रीका, vs ऑस्ट्रेलिया, जोहानिसबर्ग, 2006

साउथ अफ्रीका, vs ऑस्ट्रेलिया, जोहानिसबर्ग, 2006 406 रन: भारत, vs वेस्टइंडीज, गुवाहाटी, 2026

भारत, vs वेस्टइंडीज, गुवाहाटी, 2026 375 रन: नीदरलैंड्स, vs वेस्टइंडीज, हरारे, 2023 (सुपर ओवर में जीत)

नीदरलैंड्स, vs वेस्टइंडीज, हरारे, 2023 (सुपर ओवर में जीत) 372 रन: साउथ अफ्रीका, vs ऑस्ट्रेलिया, डरबन, 2016

साउथ अफ्रीका, vs ऑस्ट्रेलिया, डरबन, 2016 370 रन: नीदरलैंड्स, vs स्कॉटलैंड, डुंडी, 2025

शुभमन गिल बने प्लेयर ऑफ द मैच

भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने ऐतिहासिक पारी खेली। उन्होंने इस मुकाबले में नाबाद 223 रन बनाए। वनडे इंटरनेशनल में रन चेज करते हुए किसी का भी यह सबसे बड़ा स्कोर है। वहीं वनडे इंटरनेशनल में एक से ज्यादा दोहरे शतक लगाने वाले वह दूसरे बल्लेबाज बने। उन्होंने सबसे तेज दोहरा शतक भी लगाया। यह वनडे इंटरनेशनल की तीसरी सबसे बड़ी पारी भी है। (पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

वेस्टइंडीज की टीम इस मैच में दुर्भाग्यशाली रही

कैरेबियाई टीम ने बल्लेबाजी बेहतरीन की थी। तीन खिलाड़ियों ने शतक लगाया था। जॉन कैंपबेल 101, कप्तान शाय होप 104 और आमिर जंगू 114 ने बेहतरीन शतकीय पारियां खेली थीं। वेस्टइंडीज ने 405 रन पहले खेलते हुए बनाए और अपना सबसे बड़ा वनडे स्कोर बनाया। इसके बावजूद गेंदबाज मैच नहीं बचा पाए। यह तीसरा वनडे का सबसे बड़ा स्कोर है जब टीम 400 प्लस रन बनाकर हारी।

वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाकर हारने वाली टीमें

ऑस्ट्रेलिया: 434/4 vs SA, जोहानिसबर्ग 2006

434/4 vs SA, जोहानिसबर्ग 2006 श्रीलंका: 411/8 vs Ind, राजकोट 2009

411/8 vs Ind, राजकोट 2009 वेस्टइंडीज: 405/7 vs Ind, गुवाहाटी 2026

405/7 vs Ind, गुवाहाटी 2026 न्यूजीलैंड: 401/6 vs Pak, बेंगलुरु 2023

401/6 vs Pak, बेंगलुरु 2023 वेस्टइंडीज: 389 vs Eng, सेंट जॉर्ज 2019

भारत की 8 विकेट से ऐतिहासिक जीत, शुभमन गिल ने बनाए नाबाद 223 रन; सीरीज पर किया कब्जा

भारत ने अपना सबसे सफल रन चेज किया। शुभमन गिल ने नाबाद 223 रन की पारी खेली। भारत ने 8 विकेट से मुकाबला जीता और सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली। भारतीय टीम ने 406 रन का लक्ष्य 43.3 ओवर में ही हासिल कर लिया। रोहित शर्मा ने भी 101 रन की पारी खेली। (क्लिक करें और देखें पूरे मैच की हाईलाइट्स)