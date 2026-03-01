टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के लिए करो या मरो के मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ रविवार (1 मार्च) को विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने 26 गेंद पर अर्धशतक जड़ा। सैमसन ने पांच महीनें बाद अर्धशतक जड़ा और चौके से 12 पारियों का सूखा खत्म किया। सैमसन की पारी से भारत ने 196 का लक्ष्य पीछा करते हुए 10 ओवर में 2 विकेट पर 98 रन बना लिए। सैमसन ने यह अर्धशतक ऐसे समय पर खेला जब अभिषेक शर्मा और इशान किशन जल्दी आउट हो गए।

संजू सैमसन ने इससे पहले एशिया कप 2025 में ओमान के खिलाफ 45 गेंद पर 56 रन बनाए थे। इसके बाद 12 पारियों में उनका सर्वोच्च स्कोर 23 गेंद पर 39 रन था। यह उनके टी20 करियर का चौथा अर्धशतक था। इसके अलावा वह 2 शतक भी जड़ चुके हैं। संजू ने 2024 में 13 मैच की 12 पारियों में 43.60 के औसत से 436 रन बनाए थे।

संजू ने पहला अर्धशतक 2022 में जड़ा था

संजू सैमसन ने तीनों शतक 2024 में ही लगाया था। एक अर्धशतक भी जड़ा था। 2025 में 15 मैच की 11 पारी में 20.18 के औसत से 222 रन बनाए थे। इसक में एक अर्धशतक शामिल है। संजू ने पहला अर्धशतक 2022 में जड़ा था। वेस्टइंडीज के खिलाफ संजू ने ऐसे समय पर रन बनाया जब भारत को टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जाने के लिए हर हाल में जीत चाहिए।

भारत ने 2 विकेट 41 रन पर गंवाए

भारत ने 196 रन के लक्ष्य के जवाब में 2 विकेट 41 रन पर गंवा दिए थे। अभिषेक शर्मा 11 गेंद पर 10 और इशान किशन 6 गेंद पर 10 रन बनाकर आउट हुए। अकिल होसेन ने अभिषेक को पवेलियन भेजा। इशान को जेसन होल्डर ने पवेलियन भेजा। दोनों का कैच शिरमोन हेटमायर ने लपका। सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीम सुपर-8 की नंबर-1 टीम इंग्लैंड से भिड़ेगी।

