India vs West Indies Super 8 Match Pitch Report, Weather Forecast: भारत और वेस्टइंडीज के बीच कोलकाता में होने वाला सुपर 8 का मुकाबला बेहद अहम है। इस मैच के बाद ग्रुप 1 की दूसरी सेमीफाइनलिस्ट टीम भी तय हो जाएगी। यह मुकाबला एक नॉकआउट मैच है जिसमें जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में पहुंचेगी और हारने वाली बाहर हो जाएगी, लेकिन बारिश अगर आई तो टीम इंडिया के लिए खतरा हो सकता है।

क्या है कोलकाता के मौसम का पूर्वानुमान?

कोलकाता में फिलहाल भारत और वेस्टइंडीज के बीच एक पूरा मैच देखने को मिलेगा इसकी संभावना जताई गई है। मैच के दिन रविवार को दिन और शाम किसी भी वक्त बारिश का अनुमान फिलहाल नहीं है, लेकिन कोलकाता में अचानक मौसम कभी भी बिगड़ जाता है। ऐसे में भारतीय क्रिकेट फैंस चाहेंगे कि बारिश ना खेल बिगाड़े।

एक्यूवेदर के अनुसार शाम 7 बजे मैच शुरू होने के वक्त आसमान साफ रहेगा। 17 प्रतिशत बादल छाए रहने की संभावना है। टॉस के वक्त तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। वहीं रात तक घटकर यह 24 डिग्री तक पहुंचेगा। दिन में धूप छाई रहेगी और तापमान भी 34 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। ऐसे में पिच पर नमी नहीं होगी और अच्छे से पिच सूखी हुई नजर आ सकती है।

कोलकाता की पिच का कैसा रहेगा मिजाज?

ईडेन गार्डेन्स की पिच की बात करें तो बल्लेबाजों के अनुकूल पिच का मिजाज हो सकता है। यहां की सतह अक्सर बल्लेबाजों की मददगार रही है और टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भी यह औसतन 8.59 के रनरेट से रन बने हैं। नई गेंद से तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है। जबकि स्पिनर्स को शायद उतना खास टर्न इस पिच से नहीं मिलेगा।

मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में वेस्टइंडीज के कोच डैरेन सैमी ने कहा था कि पिच एकदम सूखी नजर आ रही है। इस मैदान पर मौजूदा वर्ल्ड कप में पांच में से चार मैच पहले खेलने वाली टीम ने जीते हैं। हालांकि, मौजूदा हालातों को देखते हुए टॉस जीतने वाले कप्तान चेजिंग की ओर जा सकते हैं। यानी पहले गेंदबाजी का फैसला टॉस जीतकर कप्तान ले सकते हैं।

ये हैं दोनों टीमों के स्क्वाड

भारत: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), इशान किशन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, रिंकू सिंह।

वेस्टइंडीज: ब्रेंडन किंग, शाय होप (कप्तान/विकेटकीपर), शिमरोन हेटमायर, रोस्टन चेज, शेरफेर रदरफोर्ड, रोवमैन पॉवेल, जेसन होल्डर, मैथ्यू फोर्ड, अकील होसेन, गुदाकेश मोती, शमार जोसेफ, रोमारियो शेफर्ड, जेडन सील्स, क्वेंटिन सैम्पसन, जॉनसन चार्ल्स।

