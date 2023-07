IND vs WI: सूर्यकुमार यादव ने दूसरे मैच में फील्डिंग के दौरान इस भारतीय गेंदबाज को कहा- ‘तु ही तो है हमारा कचरा’

वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे मैच के दौरान भारतीय खिलाड़ी सूर्यकुमार यादव ने इस भारतीय गेंदबाज को कहा, तु ही तो है हमारे टीम का कचरा।

भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव (सोर्स- एपी फोटो)

भारत और वेस्टइंडीज के बीच बारबाडोस में तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच खेला गया और इस मैच को मेजबान टीम ने 6 विकेट से जीत लिया और सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली। अब दोनों देशों के बीच तीसरा मैच मंगलवार को खेला जाएगा और दोनों देशों के पास वनडे सीरीज जीतने का बराबर का मौका होगा। इस सीरीज के दूसरे मैच में टीम इंडिया की बल्लेबाजी लड़खड़ा गई थी और पूरी टीम 181 रन पर ऑलआउट हो गई थी। वेस्टइंडीज को जीत के लिए 182 रन का लक्ष्य मिला था, लेकिन भारतीय गेंदबाज इस टीम के चार बल्लेबाजों को ही आउट करने में कामयाब हो पाए और टीम इंडिया को हार मिली। सूर्यकुमार यादव ने कुलदीप को कहा, तु ही है हमारा कचरा दूसरे मैच की दूसरी पारी में जब भारतीय गेंदबाज विकेट लेने के लिए जूझ रहे थे। शाई होप और कीसी कार्टी ने इंडीज की पारी को संभाल लिया था और इन की बड़ी साझेदारी की बदौलत भारतीय टीम को हार मिली। भारतीय गेंदबाज इन दोनों की साझेदारी को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और उस दौरान जब कुलदीप यादव गेंदबाजी कर रहे थे तब सूर्यकुमार यादव ने उन्हें कहा कि तु ही तो है हमारा कचरा। वो ऐसा कहकर कुलदीप का हौसला बढ़ा रहे थे। आपको बता दें कि कचरा लगान फिल्म का एक चरित्र था जो स्पिन गेंदबाज था और फिल्म में उसने हैट्रिक भी ली थी। कुलदीप यादव ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में 4 विकेट लिए थे, लेकिन दूसरे मैच में उन्होंने 8 ओवर में 30 रन देकर एक सफलता अर्जित की थी। इस मैच में शार्दुल ठाकुर ने हालांकि अच्छी गेंदबाजी की थी और 8 ओवर में 42 रन देकर तीन विकेट लिए थे, लेकिन अन्य भारतीय गेंदबाजों को एक भी सफलता नहीं मिल पाई थी। वेस्टइंडीज की तरफ से दूसरे मैच में शाई होप ने नाबाद 63 रन और कीसी कार्टी ने नाबाद 48 रन बनाकर अपनी टीम को जीत दिला दी थी। इन दोनों के बीच पांचवें विकेट के लिए नाबाद 91 रन की साझेदारी हुई थी। वेस्टइंडीज की टीम ने अपने चार विकेट 91 रन के स्कोर पर गंवा दिए थे, लेकिन इसके बाद भारतीय गेंदबाज विकेट लेने में सफल नहीं हो पाए। Also Read IND vs WI: शुभमन गिल ने बाबर आजम को पीछे छोड़ बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, 26 पारियों के बाद वनडे में सबसे ज्यादा रन उनके नाम

