वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले शार्दुल ठाकुर ने वर्ल्ड कप के लिए ठोका दावा, बताया क्यों महत्वपूर्ण है उनकी भूमिका

Shardul Thakur Role Is Important As An Lower Order All-Rounder: ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर का अपनी जगह पक्की करने के बजाय टीम में ‘योगदान’ देने पर ध्यान केंद्रित है।

शार्दुल ठाकुर 2019 विश्व कप के बाद से वनडे में 50 विकेट लेने वाले एकमात्र भारतीय गेंदबाज हैं।

Shardul Thakur On Team India ODI World Cup Selection: वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में भारतीय ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर का प्रदर्शन शानदार रहा। वह बल्लेबाजी में कुछ खास नहीं कर पाए हों, लेकिन सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज जरूर बनें। अपने इस प्रदर्शन से शार्दुल ठाकुर ने भारत की विश्व कप टीम में अपने चयन के लिए एक मजबूत दावा पेश किया है। शार्दुल ठाकुर (Shardul Thakur) ने यह भी बताया कि आखिर टीम के लिए उनकी भूमिका क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है। हालांकि, सीम-बॉलिंग ऑलराउंडर का अपनी जगह पक्की करने के बजाय टीम में ‘योगदान’ देने पर ध्यान केंद्रित है। वनडे विश्व कप 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक भारत में खेला जाना है। टीम प्रबंधन खिलाड़ियों को इस मार्की इवेंट से पहले अपनी जगह पक्की करने का मौका देना चाहता है। मैं अपने करियर में केवल अनुभव जोड़ रहा हूं: शार्दुल ठाकुर शार्दुल ठाकुर (Shardul Thakur) ने तीसरे वनडे मैच के बाद कहा, ‘मैं इस श्रृंखला में आठ विकेट लेकर खुश हूं। एक क्रिकेटर के रूप में हम वर्षों से इस अवसर का इंतजार करते हैं। कभी-कभी आप प्रदर्शन करते हैं। कभी-कभी नहीं। मैं जो भी सीरीज खेलता हूं उससे मेरा आत्मविश्वास हमेशा बढ़ता है, क्योंकि मैं केवल अपने करियर में अनुभव जोड़ रहा हूं।’ हमेशा मैच की स्थिति के अनुसार खेलने की कोशिश: शार्दुल ठाकुर शार्दुल ठाकुर ने कहा, ‘मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे अपनी जगह पक्की करने के लिए खेलना होगा, क्योंकि मैं उस मानसिकता के साथ नहीं खेल सकता और मैं उस तरह का खिलाड़ी नहीं हूं। अगर मुझे विश्व कप टीम में नहीं चुना गया तो यह उनका फैसला है। मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। मैं हमेशा टीम के लिए प्रदर्शन करने और मैच की स्थिति के अनुसार खेलने की कोशिश करता हूं।’ निचले क्रम में बैटिंग के कारण मेरी भूमिका भी महत्वपूर्ण: शार्दुल ठाकुर शार्दुल ठाकुर ने स्वीकार किया कि यह एक स्वाभाविक स्थिति है जहां कुछ खिलाड़ियों की नजर विश्व कप चयन पर हो सकती है। वह खुद उन अवसरों के लिए आभारी हैं जो उन्हें मिले हैं, लेकिन बहुत आगे के बारे में नहीं सोच रहे हैं। शार्दुल ठाकुर ने कहा, ‘निचले क्रम में बल्लेबाजी करने वाले एक ऑलराउंडर के रूप में मेरी भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है।’ Also Read टीम इंडिया का मिशन वर्ल्ड कप : इशान किशन ने रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ की टेंशन बढ़ाई, टीम संयोजन को लेकर अभी भी कई सवाल शार्दुल ठाकुर ने कहा, ‘हमने देखा है लंबे समय तक लक्ष्य का पीछा करने में या यदि आप एक बड़ा स्कोर बनाना चाहते हैं तो आप तेजी लाने की कोशिश करेंगे और यहां एक या दो विकेट खो देंगे। अगर 8 या 9 नंबर पर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ योगदान दे सकते हैं, जिसकी बल्लेबाजी अच्छी है तो वह भूमिका वास्तव में महत्वपूर्ण है।’ दो साल में सिर्फ एक वनडे सीरीज में नहीं चुना गया: शार्दुल ठाकुर शार्दुल ठाकुर ने कहा, ‘मैं सिर्फ एक वनडे श्रृंखला नहीं खेला। श्रीलंका के खिलाफ भारत में हुई श्रृंखला का मैं हिस्सा नहीं था, लेकिन उसके अलावा दो साल में सारी श्रृंखलाएं खेला हूं। टीम को मुझसे अपेक्षा है। इसी वजह से मुझे चुना जाता है। जब भी मुझे मौका मिलता है तो मुझे लगता है कि टीम को मुझ पर भरोसा है।’ विश्व कप से पहले हर मैच अहम: शार्दुल ठाकुर शार्दुल ठाकुर ने कहा, ‘पिछले कुछ साल में हमने निचले क्रम तक बल्लेबाजी रखी है। एक हरफनमौला होने के नाते मेरी भूमिका अहम है। मैं अपनी ओर से पूरा योगदान देने की कोशिश करता हूं ताकि मुझे इत्मीनान रहे कि मैने अपना प्रयास किया।’ उन्होंने कहा, ‘विश्व कप से पहले हर मैच अहम है। हर विभाग में अपना आकलन करना होगा। टीम प्रबंधन की नजरें भी आप पर होंगी। निजी तौर पर भी हमारे लिए हर मैच अहम है।’

