IND vs WI: शाई होप ने तोड़ा रोहित शर्मा का रिकॉर्ड, बाबर आजम की बराबरी की; ब्रायन लारा और विवियन रिचर्ड्स को भी छोड़ा पीछे

Shai Hope Become 10TH Batter To Hit Century In His 100TH ODI Match: शाई होप अपने 100वें एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में शतक लगाने वाले वेस्टइंडीज के चौथे और दुनिया के 10वें बल्लेबाज बने। उनसे पहले वेस्टइंडीज के गॉर्डन ग्रीनिज, क्रिस गेल और रामनरेश सरवन यह उपलब्धि अपने नाम कर चुके हैं।

वेस्टइंडीज के ओपनर शाई होप ने अपने 100वें वनडे इंटरनेशनल में शतक लगाया। (सोर्स- ट्विटर/@ICC)

