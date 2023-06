सरफराज खान के लिए सरहद पार से भी उठी आवाज, पाकिस्तानी खिलाड़ी ने रोहित शर्मा पर भी उठाए सवाल

मुंबई के बल्लेबाज सरफराज खान ने रणजी ट्रॉफी में 92 के औसत से रन बनाए थे लेकिन फिर भी उन्हें टेस्ट टीम में मौका नहीं दिया गया है।

Sarfaraz Khan in Domestic Cricket: सरफराज खान ने साल 2019 से 22 पारियों में मुंबई के लिए 134.64 के औसत से 2289 रन बनाए हैं।

